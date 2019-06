Festa de cloenda de l'Escoleta de Pilota Valenciana

El Club de Pilota del Campello va realitzar el passat divendres, 7 de juny, els actes de cloenda de “l'Escoleta”, la secció de l’Escola de Pilota Valenciana que acull els alumnes de menor edat. En el transcurs del berenar de germanor entre deixebles, monitors, familiars i directius, realitzat al col·legi Salesians, es lliuraren als alumnes recordatoris i medalles de les activitats desenvolupades al llarg de l’exercici 2018-19, tant al trinquet municipal, com a competicions provincials i autonòmiques. El president del Club, Josep A. Martínez, va agrair la confiança del familiars i ressaltar el treball i els avanços del xiquets/tes, tot i els inconvenients derivats de la manca de condicions de les instal·lacions, que unides a l’esforçat i poc reconegut de l’esport autòcton valencià, fan més meritori els progressos dels educands. Tant mateix, l’ex-pilotari internacional, es va comprometre a continuar reivindicant unes condicions dignes per l’alumnat, com tenen la resta de disciplines esportives del municipi.