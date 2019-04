Martines, reelegit president del Club de Pilota

El mític pilotari, Josep A. Martines, ha estat reelegit com a president del Club de Pilota Valenciana del Campello, per als propers quatre anys, en el transcurs de l’Assemblea General, celebrada el passat divendres al local de la comparsa “ els Marrocs”.

Tot i que no era la seva intenció, el socis decidiren , per aclamació, la seva continuïtat, per tal de consolidar el projecte iniciat al juny de 1915, quan va prendre el comandament amb el propòsit de reflotar el Club.

“Martines” feu un repàs a les millores en l’”Escoleta”, on reben classes les menudes/ts, y on estan destacat algunes promeses, amb molt de futur en el món de pilota, com també la incorporació d’una Escola d’Adults, on hi participen jugadores/ors, d’ambdós sexes.

També destacà la participació de equips federats en les modalitats de llargues (en tres categories), palma, raspall masculí i femení, amés dels Jocs Autonòmics i Campionats provincials.

Finalment lamentà la inoperància de l’Ajuntament, que si bé en coses puntuals la relació ha estat relativament fluida, en els projectes importants no ha existit cap suport i manca de resposta del Consistori a les seves contínues demandes d'equiparació del recinte amb les instal·lacions de la resta de disciplines esportives, així com la demanda d’un local municipal per a seu, després de la rehabilitació de l’antic bar “el Sant”.