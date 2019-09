Lucia Palomares y sus compañeras de la Selección Española superan a Estados Unidos tras un duelo titánico

Lluvia de goles, hasta siete tantos, en un partido trepidante celebrado en el Falenberg Arena y en el que jugó bajo los palos la campellera Lucia Palomares.

Las de Toña Is conocían el potencial del gigante estadounidense, actuales campeonas de la máxima categoría de fútbol femenino mundial y con una cantera llena de promesas, pero la determinación y el buen juego descolocaron a las favoritas en en un encuentro en el que se peleó cada gol.

La lluvia de goles comenzó con factura española gracias a la actuación de una colosal Giovana, no obstante las americanas no tardaron en igualar el marcador. A los 20 minutos llegó el gol de EEUU que marcó la diferencia pero Esther Laborde no tardó en firmar otro tanto que devolvió la ilusión y las energías a la selección Española.

En el minuto 78' del partido una vez más Giovana Queiroz, se encargaba de firmar el hat trick con dos nuevos goles, aunque las americanas recortaron la diferencia con un último tanto que puso el broche de oro a un partido con claro sabor español.