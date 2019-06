Javi García tras sus éxitos en el Juvenil pasará a dirigir el primer equipo del CD El Campello

Javi García cierra su etapa como entrenador del Juvenil A del CD El Campello consiguiendo uno de los mayores logros deportivos de la historia del club llevándolo a jugar un Play Off de Ascenso a Liga Nacional Juvenil. Además esta temporada el equipo, no solo ha cumplido el objetivo inicial, que era salvar la categoría, sino que ha logrado finalizar en tercer puesto de la clasificación a tan solo dos puntos de volver a jugar la liga de ascenso.

Con estos mimbres, el club ha optado por dejar en sus manos los designios del primer equipo. Y se convierte así en el entrenador más joven de la historia del Club en este puesto de responsabilidad.

Javi es un entrenador que destaca por su exigencia y competitividad y sabe muy bien sacar el máximo rendimiento de sus plantillas.

La Illeta: ¿Cómo valoras los resultados obtenidos por el Juvenil este año?

Javier García: Hemos hecho un trabajo que no se puede valorar con premios ni reconocimientos pero es cierto que tenemos esa espinita de no haber llegado pero hemos trabajado a un nivel altísimo. En los entrenamientos los jugadores se han comportado como auténticos profesionales siendo, todos juveniles de 19 años recién cumplidos. El legado que dejamos en juveniles de fútbol base del CD El Campello es muy importante. Estamos muy contentos.

En un club humilde como el nuestro, en una población de menos de 30.000 habitantes tener al Juvenil en la categoría Preferente es ya un éxito. En definitiva nuestro principal objetivo es promocionar a los jugadores campelleros y canteranos, por lo que el nivel que exigimos a los equipos es salvar la categoría lo antes posible.

No obstante, en estos dos últimos años lo que ha ocurrido es que hemos aprovechado muy bien hornadas de jugadores muy implicados con el club y que se han sentido muy identificados con el proyecto de optar a algo más que salvar la categoría. Los entrenadores sabemos del potencial de las plantillas pero a principio de la temporada somos prudentes ya que estábamos ante un equipo con 10 incorporaciones, procedentes del juvenil B, del cadete y 3 jugadores de fuera.

L.I.: ¿Pensabais que este año también podía haberse dado la circunstancia de ascender?

J.G.: Desde el primer momento pensamos que este año podría ser el año del ascenso aunque también sabíamos que el nivel iba a ser muy alto. No obstante sabíamos que podíamos dar la campanada una vez más

Aunque te recuerdo que inicialmente nuestro objetivo era salvarnos, conseguir la permanencia matemática lo antes posible, pero como entrenador pensaba que podíamos sacarle mucho rendimiento a este grupo de jugadores.

L.I.: ¿Fue así desde el comienzo de la temporada?

J.G.: No, el inicio de la temporada fue un poco dudoso ya que empezamos perdiendo el primer partido en casa 0-1. Pero el segundo lo empatamos a 3 contra el favorito que al final ha sido el campeón y el cuarto partido ganamos en casa. De los primeros 9 puntos sacamos solamente 4 y a pasar de ese inicio dubitativo el equipo dio un paso al frente. Hicimos una primera vuelta muy buena y en la segunda mejoramos los números de la primera siendo el equipo menos goleado de nuestro grupo, el tercero con más goles a favor, hicimos seis puntos más respecto a la primera vuelto, pero aún así no fue suficiente.

L.I.:¿Cómo repercute el éxito del Juvenil en los jugadores?

J.G.: Partiendo de que pertenecemos a un club humilde, en este club estaban acostumbrados a que pasaran desapercibidos los jugadores campelleros, sobre todo en la provincia de Alicante, los últimos 15 o 16 años esto jugadores jugaban en su club y no tenían ofertas de otros clubes. En cambio desde hace dos años hasta ahora, como hemos ganado la gente ha venido mucho a vernos y ahora tenemos gente en División de Honor entrenando con el juvenil, tenemos Clubes históricos como el Alcoyano interesados en nuestros jugadores, el año pasado fichó a Javi Antón y ahora tiene un contrato profesional en Tercera División.

Para nosotros ese es uno de nuestros mayores argumentos para la base. Ahora el CD El Campello tiene un equipo juvenil asentado en la Preferente y gracias a esos muchos jugadores de fuera quieren venir a El Campello y a los jugadores de casa le salen novias.

L.I.: ¿Cuál es tu apuesta para el primer equipo para la próxima temporada?

J.G.: Vamos a intentar pelear por cotas más altas aunque siempre manteniendo los pies en el suelo. Además pretendemos que haya mucha más afluencia de público en el Vincle, y lo conseguiremos confiando en la gente que verdaderamente ha dado la cara por este club y en apostar por los juvniles que suben y que son los que han luchado por el club durante las últimas temporadas. Sí es cierto que nos gustaría más apoyo de la masa social, que para nosotros sería muy importante ver a mucha gente en la grada orgullosos de su equipo de fútbol. El proyecto del CD El Campello es a medio plazo, no hay objetivos a corto plazo. Queremos hacer las cosas bien para que la gente se sienta orgullosa de su escudo y sus colores. No entendería el CD El Campello con una persona o grupo empresarial que pusiera el dinero y que nos impusiera su método de trabajo ya que al final el que paga manda. Este club es para la gente del pueblo.

L.I.: ¿Cómo te cayó la noticia de que el club confiaba en ti para dirigir el primer equipo?

J.G.: Para mí es un placer y un lujo que el club haya apostado por mí, yo soy el entrenador más joven que ha pasado por aquí. Es un reto muy bonito, tras 12 temporadas entrenando en todas las categorías de la Federación Valenciana, salvo División de Honor.

Cuando surgió esta posibilidad, me motivó mucho porque entendí que el club quería apostar por un proyecto a medio plazo sin prisas ni urgencias. Lo que quiere el club es que la gente que sube de abajo tenga en el primer equipo un espejo donde mirar y donde sentirse acogido cuando suban. Soy un entrenador que sube con jugadores juveniles que ha hecho las cosa bien acorde con las políticas que tiene el club y que quiere formar un proyecto a medio-largo plazo con estos jugadores. No soy un entrenador de una sola temporada. No podemos pretender un ascenso pero sí que la gente del pueblo se sienta orgullosa de su equipo. Vamos a competir y vamos a ganar. Puedo asegurar que el equipo va a ser un equipo competitivo y que la gente que venga al Vincle sepa que viene a un campo complicado. Que seamos un equipo solido y sobre todo sentimental.

L.I.: ¿Se ha contado con jugadores juveniles para debutar en el primer equipo?

J.G.: Sí, de hecho esta será la temporada en la que más juveniles suban al primer equipo. Esta temporada ( 2018/2019) han debutado 7 juveniles con la primera plantilla. Históricamente el primer equipo era un techo de cristal para los juveniles que subían hasta el punto que tuvimos que hacer un filial para que pudieran jugar. Antes al tener al juvenil en una categoría baja, cuando terminaban su etapa no estaban preparados para competir en un primer equipo, pero ahora es todo lo contrario. Ahora los cinco juveniles que hemos ascendido al primer equipo como están acostumbrados pueden dar la talla en el primer equipo y la oportunidad de ser jugadores importantes.

L.I.: ¿Qué va a suponer para ti contar con ellos en la plantilla del primer equipo?

J.G.: Para mi como entrenador va a ser muy emotivo entrenar al primer equipo y ver a cinco o seis jugadores del juvenil, que los he visto crecer, que los he tenido durante tres temporadas, que he compartido con ellos muy buenos momentos y otros momentos que han sido muy duros, como el fallecimiento de Soler. Como club creo que esto es nuestro mayor exponente

Tenemos que apostar por los jugadores campelleros y canteranos para que la gente pueda venir al campo a ver al primer equipo y se sientan orgullosos, y que las baseses se puedan ver reflejados en él y puedan decir, en un futuro me voy a ver ahí y voy a tener la opción de jugar en el primer equipo de su pueblo.

Queremos que las caras de los jugadores del CD El Campello sea reconocible para el público porque queremos aumentar la base social.