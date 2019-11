El ultrafondista campellero José Manuel Peña, medalla de bronce

Nuevo logro deportivo del veterano más extremo de El Campello. José Manuel Peña, excelente deportista volvió a llevar el nombre de El Campello a lo más alto. El pasado sábado 9 de noviembre se celebró el Campeonator de la COmunidad Valenciana de Duatlón Cross Out donde Peña consiguió una medalla de bronce, que podría haber sido oro de no haber tenido un incidente con la bicicleta en la prueba de BTT. "Conseguí un tercer puesto en la categoría master 60 pero me fui con un poco de mal sabor de boca ya que en el sector de BTT tuve un pinchazo y perdí bastante tiempo, pero son cosas que pasan", relata José Manuel.

Este deportista campellero ya se encuentra preparando su participación en una Ultramaratón de BTT benéfica de Donación de órganos y Tejidos, llamado "Ultramaratón de la vida", que se celebrará el próximo sábado 7 de diciembre en Sanlucar de Barrameda. ¡Mucha Suerte!