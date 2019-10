El Club de Pilota presenta el proyecto de cubierta del Trinquet

El Club de Pilota Valenciana ha presentado al Ayuntamiento de El Campello una propuesta de cubierta y acondicionamiento del trinquet municipal, inaugurado en 1999, que incluye planificación y presupuesto estimativo, según manifestaba el presidente de la entidad y titular del recinto, Josep Antoni Martínez.

El proyecto, realizado por el ingeniero técnico y directivo del Club, Víctor Baeza Lloret, contempla la ampliación longitudinal y la realización de una estructura adicional que sustente el techo metálico, con armaduras de acero laminado en caliente, sin que repercutan ni en la carcasa del polideportivo adjunto, ni en los muros existentes, que se habilitarán y reforzarán, al mismo tiempo que se ejecuta la obra nueva. El interior de la pista se modernizará con la colocación de vidrios de seguridad perimetrales, para proteger a los espectadores y se pintará con material antireflectante, para poder observar el juego y visualizar a la perfección la trayectoria de la pelota.

Así mismo, se proyectan los servicios que carece la instalación, como por ejemplo, vestuarios y lavabos para ambos sexos; local de oficinas que sería, al mismo tiempo sede de la entidad, almacén y una pequeña cantina.

Según explica Martínez Asensi, ha encontrado buena predisposición en la nueva corporación y tanto el alcalde Juanjo Berenguer, como el concejal de deportes Cristian Palomares, le han asegurado que estudiarán la propuesta e intentarán su inclusión en los próximos presupuestos del próximo ejercicio.

"A ver si de una vez por todas, la Pilota Valenciana" deja de ser la "Cenicienta" y se consigue que los educandos y practicantes de nuestro deporte autóctono, disfruten de unas instalaciones adecuadas y acordes con el resto de disciplinas de la localidad", concluye el expilotari internacional.

El Club de Pilota presenta el projecte de cobriment del Trinquet

El Club de Pilota Valenciana ha presentat a l'Ajuntament del Campello una proposta de cobriment i condicionament del Trinquet municipal, inaugurat el 1999, que inclou planificació i pressupost estimatiu, segons manifestava el president de l'entitat i titular del recinte, Josep Antoni Martínez.

El projecte, realitzat per l'enginyer tècnic, i directiu del Club, Víctor Baeza Lloret, contempla l'ampliació longitudinal i la realització d'una estructura addicional que sustente el sostre metàl·lic, amb armadures d'acer laminat en calent, sense que repercuteixen ni en la carcassa del poliesportiu adjunt, ni en els murs existents, que s'habilitaran i reforçaran, alhora que s'execute l'obra nova. L'interior de la pista es modernitzarà amb la col·locació de vidres de seguretat perimetrals, per protegir els espectadors i es pintarà amb material antireflectant, per a poder observar el joc i visualitzar a la perfecció la trajectòria de la pilota.

Així mateix, es projecten els serveis dels que pateix la instal·lació, verbigràcia, vestuaris i lavabos per a tots dos sexes; local d'oficines, que seria, alhora, seu de l'entitat; magatzem i una petita cantina.

Segons Martínez Asensi, ha trobat bona predisposició en la nova corporació i tant l'alcalde, Juanjo Berenguer, com el regidor d'esports, Christian Palomares, li han assegurat que estudiaran la proposta i intentaran, la seva inclusió en els pressupostos del proper exercici.

- "A veure si d'una vegada per totes, la pilota valenciana deixa de ser la" ventafocs "i s'aconsegueix que els educand@s i practicants del nostre esport autòcton, gaudeixin d'unes instal·lacions adequades i acords amb la resta de disciplines de la localitat ", conclou l’ex pilotari internacional