Barbara Herrerías se presenta por primera vez al campeonato de España con el objetivo de mejorar su mejor marca

Barbara Herrerías comenzó el 2019 con la marca necesaria para concurrir al XXXII Campeonato de España Sub 16 en Pista Cubierta y continuaron los éxitos el pasado 2 de marzo con la medalla de bronce en el Campeonato Autonómico.

Unos logros deportivos sorprendentes para una joven que comenzó su carrera deportiva de forma muy temprana. Su profesor Educación Física del colegio “El Vincle” ya vio en ella un gran potencial, y se lo trasladó a sus padres que comenzaron a inscribirla en carreras populares en donde arrasaba.

Luego comenzaron los entrenamientos, primero en el desaparecido club de Atletismo Pista Abierta de Mutxamel y hoy en día en el Club de Atletismo Apolana de Alicante, pero entrena en el polideportivo de Mutxamel bajo la dirección del entrenador nacional Teo Rodríguez Leyva. “En un campeonato provincial alevín celebrado en Sant Joan, Teo se acercó a mis padres para decirles que veía en mi un gran potencial y que podría ser muy buena para velocidad. Hasta entonces competía en Crosses y en pruebas como 1000ml o 500 ml, pero decidí que a partir de infantil me iba a centrar en pruebas de velocidad, 60ml., 80 ml. Y 150 ml. que es lo que más me gusta”, nos explica Barbara.

Entonces comenzó el trabajo técnico para, poco a poco ir mejorando, pero al mismo tiempo llegaban los éxitos deportivos. A primeros de años, ya contaba con la marca para clasificarse para el Campeonato de España en el que Bárbara acudirá el próximo sábado 16 de marzo. Ella acude con mucha confiada sabiendo que, en este primer año, va a ser una gran experiencia que le va a servir en un futuro “Mi objetivo es poder bajar mi marca de 8’02 a 7’95 no obstante estar ahí es todo un logro, ya es un premio en este primer año”, afirma la corredora.

Dos pasiones, la velocidad y los caballos

Bárbara ha encontrado en los 60 ml la prueba en la que más disfruta y en la que más cómoda se siente. Encontró en el atletismo un deporte individual pero en el que existe un gran compañerismo, incluso más que en muchos deportes de equipo. “En el atletismo compites contra ti mismo por eso no hay rivales y todos somos como una gran familia”, nos explica. No obstante, si que hay una presión constante por la necesidad de mejorar y bajar la marca, pero Bárbara la gestiona a la perfección por su carácter tranquilo y su afición a la hípica, no competitiva. “Me encantan los caballos, para mi es una actividad relajante”, nos comenta.

Medalla de bronce, 60 ml en el Autonómico de Pista Cubierta

Barbara Herrerías Piqueras compitió el pasado sábado 2 de marzo en el Campeonato autonómico de Pista Cubierta en Valencia (Velódromo Luis Puig) en la categoría sub 16.

Una prueba en la que para participar, Barbara tuvo que clasificarse entre las 24 mejores marcas de su categoría de toda la Comunidad Valenciana, siendo su especialidad, 60 metros lisos, una de las más concurridas con más de 300 participantes.

Bárbara acudía a la competición con una mejor marca de 8’04 y en la final consiguió mejorar su marca personal con 8’02 consiguiendo la medalla de bronce. Toda una proeza teniendo en cuenta que Bárbara es una corredora de primer año en esta categoría y que tiene un amplísimo margen de mejora de cara a próximas competiciones.

Reconocimiento Especial en la Gala del Deporte

Bárbara a Herrerías Piqueras es una atleta con una tremenda proyección de futuro. Con tan solo 14 años ha conseguido ser Campeona Autonómica 150 metros lisos en infantil femenino, Campeona Provincial en 80 metros lisos, subcampeona provincial en 150 metros lisos, Campeona provincial 80 ml, medalla de bronce en el campeonato provincial de 150 ml, campeona provincial de 500 ml, Campeona provincial 1000 ml y en categoría alevín femenino es subcampeona pruebas combinadas y campeona provincial de campo a través. También es la 4ª mejor marca de España en 80 ml y 2ª mejor marca autonómica en 80 ml. Es de destacar que todos estos logros han sido obtenidos dentro de un deporte con mucho nivel y muy exigente a la hora de obtener resultados deportivos. Es por ello que en la pasada Gala del Deporte organizada por el Ayuntamiento de El Campello recibió un reconocimiento especial por parte del jurado.