José Manuel Fornés: “Nuestra apuesta es ofrecer una cocina con raíces, mediterránea y con toques de innovación”

En los últimos 7 años el Restaurante del Club Náutico Campello ha experimentado un ascenso a la excelencia sin despegar los pies de la tierra. Es decir, ha dado un salto cualitativo conservando el arraigo y la tradición con una cocina mediterránea de libro. Y este éxito tiene un nombre propio, José Manuel Fornés, conocido cariñosamente como “Cuco”, un profesional del campo de la hostelería cuya fórmula para alcanzar el éxito ha sido trabajo duro y rodearse de los mejores. Con esta filosofía le quitó el cañizo al chiringuito del Club Náutico y lo hizo crecer como la espuma y cogió las riendas del Restaurante a petición de la Junta Directiva del Club y le dio la vuelta como un calcetín.

× Ampliar José Manuel Fornés “Cuco”

La historia profesional de "Cuco” comienza a la temprana edad de 12 años cuando comenzó a hacer sus pinitos detrás de la barra del Bar Azorín en Babel, propiedad de su hermano Juan Fornés que fue su mentor en este sacrificado mundo.

Esta fue su mejor escuela pero su formación continuó incluso cuando le tocó hacer el servicio militar en Tenerife donde trabajó en el bar de oficiales.

Tras esto, durante tres años estuvo en el bar “Ya” como encargado.

Y después en la cafetería del mercado de Babel durante trece años, un trabajo que compaginaba en la Peña desde donde, de la mano de German Baeza Vaello, propietario del restaurante y entonces presidente del Club Náutico Campello comenzó a gestionar el chiringuito y posteriormente, el restaurante.

-La Illeta: ¿Crees que tus hijos continuarán tus pasos? -José Manuel Fornés: Mi hija, Saray Fornés Martínez ha estudiado Ciencias y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela además se está preparando para ser enóloga, en ese sentido pone sus conocimientos para ayudarnos en el restaurante y mi hijo, Iván, que recientemente se ha sacado el título de Patrón de Transporte Marítimo, aunque no quiere seguir mis pasos ya va mejor que yo a su edad ya que en el restaurante se maneja muy bien, en tres años ha aprendido todo lo que se puede aprender en hostelería.

-L.I.: ¿Cómo era el restaurante antes de que te hicieras cargo de él? -J.M.F.: Cuando se inauguraron estas instalaciones el restaurante era un salón con 10 o 12 mesas y en el exterior había una pequeña terraza. Posteriormente se construyó el chiringuito. En un primer momento ambos negocios estaban externalizados, hasta que se me ofreció desde la Directiva su gestión.

Comencé con la gestión del chiringuito en el año 1998, al año de su inauguración prácticamente. En esa época yo trabajaba en la Peña y su propietario, German Baeza Vaello era el presidente del Club Náutico Campello en aquella época. Fue él quien me dijo “Cuco, te tienes que hacer cargo de esto” y me ofreció su gestión sin alquiler

× Ampliar Equipo de trabajo del Restaurante Club Náutico Campello

-L.I.: ¿Cómo fueron esos comienzos? -J.M.F.: Empezamos con nada prácticamente, una cocina muy pequeña, cañizo a ambos lados y el Chiringuito. Ofrecíamos cosas sencillas pero siempre de calidad, pescadito frito, calamares y patatas bravas, algunas ensaladas y algún tomate trinchado y de postre flanes. Con eso el chiringuito se hizo de lo más popular aunque en realidad era lo que había porque la cocina no daba para más.

-L.I.: ¿Cuándo diste el salto al restaurante? -J.M.F.: El salto al restaurante fue en el año 2013. Por aquel entonces estaba en el chiringuito y la Junta Directiva, fue la que me animó a hacerme cargo del restaurante. En un primer momento pensé que era imposible con todo el trabajo que tenía a mis espaldas, pero luego, después de consultar y poniendo sobre la mesa los pros y los contras me lancé a ello.

-L.I.: ¿Qué fue lo que pusiste en la lista de los contras y qué razones hicieron que te decidieras? -J.M.F.: En los contras estaban las innumerables horas de trabajo, más responsabilidades, y tener que levantar un negocio que no estaba en los mejores momentos, tanto a nivel de personal como de clientes. Pero, por otro lado, me planteé que era un reto y una oportunidad en la vida que a lo mejor no se volvía a presentar. Por eso nos pusimos a trabajar y con mucho esfuerzo conseguimos dar un salto de calidad. De hecho el primer año de empezar a trabajar conseguimos superar unas pérdidas cuantiosas a tener algo de beneficio, fue algo significativo que marcó el rumbo de nuestro trabajo.

-L.I.: ¿Cambiaste la filosofía de lo que se venía haciendo hasta la fecha? -J.M.F.: Sí, cambiamos mucho la filosofía del restaurante. Por un lado en cuestión de compras apostamos por el día a día. Creemos que la mejor cocina parte de un buen producto y por eso decidimos hacer una cocina de mercado con productos frescos, los que más se demandan: el calamar, los mejillones, la gamba etc…. Esto supone que la cocina esté supeditada a ese mercado, es decir, cuando no hay producto no hay pero ofrecemos otras opciones. Así nos aseguramos que lo que ofrecemos a nuestros comensales es calidad y frescura.

Por otro lado pensamos que el trato con el cliente sea el mejor, y por eso contamos con buenos profesionales en sala que saben cuál es el protocolo para que el comensal se encuentre a gusto.

-L.I.: ¿Habéis introducido la vanguardia en vuestra cocina? Sí, dentro de la cocina clásica que siempre hemos hecho también hemos apostado por la innovación siempre con el fin de sorprender a nuestros clientes, aunque sabemos que muchos lo que buscan es el sabor tradicional. De hecho nuestra apuesta es ofrecer una cocina con raíces, local, mediterránea y con toques de innovación. Además de nuestros arroces estamos especializados en pescados a la sal, rustideras, calderos… estos son nuestros platos bandera.

-L.I.: ¿Cómo nació la Semana Gastronómicas? -J.M.F.: Al año, de comenzar con la gerencia del restaurante implantamos la Semana Gastronómica. Tras años de experiencia en el Restaurante “La Peña”, en donde se hacía bajo el nombre de “Cruceros”, pensé que la fórmula podría funcionar también aquí, y se lo propuse a la Junta Directiva que lo vieron con muy buenos ojos. Aunque la primera fue algo floja a partir de la segunda el éxito de las mismas ha ido en aumento.

En estas jornadas aprovechamos para introducir algún plato más innovador y pulsar la opinión de nuestros clientes para incorporar ciertos platos, o no, en nuestra carta, según la aceptación que tengan. Al tratarse de un menú único podemos prestar más atención en la cocina y elaborar platos más sofisticados por lo que es una excelente oportunidad para degustar creaciones verdaderamente especiales.

Hoy en día las Jornadas Gastronómicas están totalmente consolidadas y la media de comensales están entre los 1000 comensales por edición, y creciendo… Este año la 8ª Semana Gastronómica tendrá lugar del 4 al 8 de junio de 2019.

-L.I.: ¿Cómo es vuestro equipo de trabajo? -J.M.F.: El equipo de trabajo actual del Restaurante del Club Náutico Campello prácticamente lo he confeccionado yo. Del anterior equipo quedan dos personas. Por un lado Juan, que es mi mano derecha, mi persona de confianza y su hermana, Estela, que también es una persona fundamental dentro del equipo.

Luego hemos ido incorporando gente pero en hostelería hay mucha rotación y es difícil mantener un equipo fijo. Nosotros siempre hemos apostado por la profesionalidad, es decir buscar camareros que sepan atender, tratar con el cliente, que sepan solucionar cualquier incidencia.

-L.I.: ¿Y en cuanto a cocina? -J.M.F.: En cuanto a la cocina.

Empezó Nicolás Cortina que era muy buen chef pero nos dejó buscando cosas nuevas. Ahora contamos con Fernando Vázquez, un chef excelente con muchas ideas y con ganas de innovar. Contamos además con Domingo Gomáriz, que es el maestro arrocero que está conmigo desde el principio, y es sin duda garantía de éxito.

-L.I.: ¿Cuáles son los platos bandera del Club Náutico Campello? -J.M.F.: El plato bandera del Club Náutico es el Caldero. Primero servimos el pescado con su ‘all i oli’, hay clientes que lo prefieren con patata y otros que no, nosotros les damos las dos opciones. Después servimos el arroz a banda.

A parte estamos especializados en todo tipo de arroces y, por supuesto los pescados de bahía, lubinas, doradas, chopas, sargos… tanto a la sal o en rustidera. Son pescados de nuestra bahía, todos procedentes de las lonjas de Santa Pola y Villajoyosa.