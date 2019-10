XXXVII Trofeo de Festes de Santa Teresa

El trofeo de Pilota Valenciana "Festes de Sta. Teresa", ha contado en esta 37ª edición con dos modalidades del histórico juego valenciano, que se disputaron en escenarios y jornadas diferenciadas.

El domingo, día 6, a las 16:30 h., en la calle Desamparados (al lado de la Casa de Cultura) tuvo lugar una disputada partida de "raspall" profesional, con participación de Vercher (Piles) y Nèstor (Pego) envers Punxa (Piles) i Toni (El Campello), la joven promesa local que demostró su calidad y ascendente trayectoria, estando a la altura de las otras figuras del mundo profesional. El trofeo contó con el patrocinio del Ayuntamiento y diversos comercios de la localidad.

Por otra parte, el XXXVII Trofeu de Festes de Santa Teresa de "llargues", patrocinado por la Exma. Diputación Provincial de Alicante, se disputó el 9 d'Otubre, en la calle Trinidad (junto a la Iglesia Parroquial), entre el equipo de El Campello, formado por Jesús, en el saque, y en el resto, Mario, Dani, Miguelet i Josete, contra una selección provincial, en la que figuraban Santacreu, Carles, Lluïset y Pere.

En el transcurso de la partida se realizó un homenaje al expilotari y expresidente de la Junta Festera, J.Antonio Ramírez i Navarro, "l'andalús". Con su habitual tono divertido, José Antonio, mencionó las experiencias vividas por el equipo de El Campello a principios de los años 80, cuando el nivel técnico era de perfil bajo y su debut al Poble Nou de la Vila, en el que nada más hizo un juego… y gracias a que no jugaron los titulares por que de no ser así le hacen polvo, concluyó "l'Andalús", entre risas de los asistentes que fueron a rendirle homenaje. En acabar, el presidente, Josep A. Martinez, realizó una entrega de una placa conmemorativa de la efeméride.

XXXVII Trofeu de Festes de Santa Teresa

El trofeu de pilota valenciana "Festes de Sta. Teresa", ha comptat en aquesta trenta-setena edició amb dues modalitats de l’històric joc valencià, que es van disputar en escenaris i jornades diferenciades.

El diumenge, dia 6, a les 16,30 h., al carrer Desemparats (al costat Casa de Cultura) va tindre lloc una competida partida de "raspall" professional, amb participació de Vercher (Piles) i Nèstor (Pego) envers Punxa (Piles) i Toni (el Campello), la jove promesa local que va demostrar la seva qualitat i ascendent trajectòria, estant a l’alçada de les altres figures del món professional. El trofeu va comptant amb el patrocini de l'Ajuntament i diversos comerços de la localitat.

Per la seva banda, el XXXVII Trofeu de Festes de Santa Teresa de "llargues", patrocinat per la Exma. Diputació Provincial d'Alacant, es va disputar el 9'Ocutbre, al carrer Trinitat (junt a Església parroquial), entre l'equip del Campello, format per Jesús, al traure, i al rest, Mario, Dani, Miguelet i Josete, contra una selecció provincial, en la que figuraven Santacreu, Carles, Lluïset i Pere.

En el transcurs de la partida, es va retre homenatge a l'expilotari i expresident de la Junta Festera, J. Antonio Ramírez i Navarro, "l'andalús". Amb el seu habitual to divertit, Josep Antoni, va esmentar les experiències viscudes per l’equip del Campello a principis dels anys 80, quan el nivell tècnic era de perfil baix i el seu debut al Poble Nou de La Vila, en que només van fer un joc ...” i gràcies a que no van jugar els titulars, que sinó en la fan “sabatera”, va concloure l’andalús, entre les risses dels assistents, que van vindre a retre-li testimoni. En acabar, el president, Josep A. Martinez, li va fer lliurament d’una placa commemorativa de l’efemèride.