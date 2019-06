Compromís y EU apoyarían un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos

Aunque podría decirse que estamos en una primera ronda de reuniones ya se vislumbra la posibilidad de un acuerdo alternativo al gobierno del Partido Popular, el cual, según advierten sus integrantes se encuentra en un estado embrionario y dependerá sobre todo de las directrices que marquen la dirección de los partidos.

Un posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos sumaría 7 concejales, los mismos que el Partido Popular y los apoyos de Compromís, tres ediles y EU, un concejal, bastarían para formar gobierno.

Vicent Vaello, candidato del PSOE afirma que al ser la primer fuerza progresista en el Ahyuntamiento y al encontrarse con los números su grupo tiene que intentar el acuerdo de gobierno, no obstante reconoce que están en las primeras fase de la posible negociación y que no se ha puesto sobre la mesa otras cuestiones como prioridades programáticas, reparto de áreas o incluso la alcaldía. “Todavía no hemos entrado en detalle y todavía quiero hablar con todos los grupos como RED, Podemos o EU para encontrar más apoyo ya que nuestro partido no quiere excluir a nadie, no tenemos líneas rojas”, afirmó el Vaello.

Desde Ciudadanos son prudentes y afirman que todas las opciones aún están en el aire y dependen sobre todo de la directriz que marquen desde la dirección del partido. “Hasta ahora se nos señala que debemos favorecer los gobiernos con el Partido Popular y en el caso de que no se pueda llegar aun acuerdo pactar con el Partido Socialista y aquí se da esa circunstancia ya que entre ambos grupos sumaríamos 7 concejales, los mismos que tiene el Partido Popular”, afirmó el candidato quien recalcó, no obstante, que está todo en un estado muy embrionario y que no se tomará una decisión hasta que no se pronuncie el comité de pactos del partido que será a final de esta semana.

EU favorecería un gobierno alternativo al PP en El Campello

Esquerra Unida daría su apoyo a este hipotético acuerdo con algunas condiciones sobre la mesa: Puesta en marcha de la piscina municipal a través de la gestión pública, presupuestos participativos y auditoría integral del ayuntamiento (centrada fundamentalmente en tres departamentos: Contratación e Intervención, Recursos Humanos y el área de Urbanismo).

Esto fue lo que determinó la asamblea de valoración de resultados de EU celebrada ayer en Padre Manjón. “Como anunciamos tras la asamblea de enero, el aprendizaje que mayoritariamente sacamos tras la legislatura pasada es que en nuestro municipio existen intereses económicos, fundamentalmente relacionados al sector urbanístico, que se perpetúan en el gobierno sin necesidad de estar el PP al frente”, explica Pedro Mario Pardo.

Por eso desde EU seguimos planteando el mismo acuerdo de mínimos para sumar las máximas voluntades posibles que hace seis meses. Con el objetivo de poner fin a una manera de hacer política caduca que no permite el crecimiento del pueblo y bienestar de la vida de nuestros vecinos y vecinas.

Para EU estas tres medidas son muy asumibles por una mayoría política que pudiera alcanzar los 11 votos necesarios para formar el próximo gobierno municipal. “Esperemos que el resto de partidos supedite la propuesta política para mejorar el Campello a los intereses personales o partidistas que puedan truncar”, añadió el edil de EU.

Compromís son clave en este pacto

La posición de Compromís en un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos sería determinante . Benjamí Soler explicó que lo favorecería siempre y cuando hubiera un alcalde socialista. “De esta forma devolveríamos la misma confianza al PSOE que nos dio en la pasad legislatura”. Soler explicó que no le gustaría que Compromís fuera la excusa para que no se produzca este acuerdo y por ello están decididos a dar un paso al lado si por parte de Ciudadanos existiera alguna linea roja, “si ese el problema no va a existir, no obstante si hay opciones y se cierra un buen acuerdo tendríamos que ver también cómo se va adoptar ya que nosotros vamos a ser fieles al compromiso que tenemos con el pueblo de El Campello y con la Institución cuya imagen ha sido degradada en la pasada legislatura precisamente por Ciudadanos y Esquerra Unida”.