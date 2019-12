Un juzgado investiga a la ex edil Maricarmen de Lamo por un presunto tráfico de influencias

× Ampliar La ex concejala de Urbanismo del Partido del Campello Maricarmen de Lamo

El juzgado de instrucción número 8 de Alicante ha abierto diligencias previas a petición de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a la exconcejala de El Campello María del Carmen de Lamo (Partido de El Campello) por cometer presuntamente un delito de tráfico de influencias y actividades prohibidas a los funcionarios.

Desde el entorno de De Lamo afirman que "estamos contentos de que llegue este momento, tenemos toda la documentación preparada hace semanas para entregar al juez para desmontar todas las mentiras y calumnias vertidas sobre su persona" y anuncian que interpondrán acciones legales una vez terminado el proceso.

Las diligencias se inician a partir de una denuncia ante la fiscalía del grupo municipal de Esquerra Unida de El Campello interpuso una denuncia ante la fiscalía afirmando que la edil intervino en la desafección en el PATIVEL de una finca propiedad de su suegro.

"No solo intervino sino que aprovechándose de su cargo de concejala delegada de urbanismo propició un informe favorable a sus intereses familiares, omitiendo el informe del servicio de planeamiento e impulsando la propuesta de acuerdo que condujo que la finca de sus suegro no perdiera su calificación de urbanizable con el detrimento económico que, su desclasificación a suelo no urbanizable protegido por el PATIVEL, hubiera deparado", explicó Pedro Mario Pardo Amorós, portavoz de EU en El Campello

Según explica el concejal de EU la parcela del familiar de la denunciada se encuentra en el Río Seco, y está clasificada en el PGOU vigente (de 1.986), como suelo urbanizable no programado (SUNP). En un informe se propusosu desclasificación a terreno no urbanizable y de protección litoral. Por consiguiente, el arquitecto jefe de planeamiento del Ayuntamiento, estimó adecuado desclasificar la parcela del suegro de la denunciada, desde el punto de vista ambiental y paisajístico, atendiendo al interés general. Pedro Mario Pardo denunció que la propuesta de acuerdo para realizar las alegaciones al documento, suscrita por la denunciada, no incorpora dicho informe, del que se omite su existencia y, en su lugar, se toma en consideración un nuevo informe suscrito por otro arquitecto.

“Tal atribución de funciones para realizar el nuevo informe se produce como consecuencia de una Instrucción de servicio, propuesta por la concejala, en fecha 5 de diciembre de 2016. Es decir tres semanas después de emitido el informe del arquitecto Jefe de Planeamiento sobre el documento inicial del PATIVEL, mediante la cual se le asignan provisionalmente las materias y funciones ordinarias de planeamiento urbanístico. Por decreto del Alcalde de 18 enero de 2019 se deja sin efecto dicha instrucción a instancias reiteradas del jefe de servicio de planeamiento” explica el concejal de Esquerra Unida.