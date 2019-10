Un juez abre diligencias por la calle construida con una licencia de dudosa legalidad

× Ampliar El portavoz de EU, Pedro Mario Pardo en el vial que en la actualidad se encuentra cerrado al tráfico

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 ha solicitado al Ayuntamiento de El Campello el expediente completo de la construcción de un vial en Muchavista, calle Mallorca, cuyas obras no han sido recepcionadas por el Ayuntamiento al contar con informes técnicos que cuestionan la legalidad del mismo.

Los tribunales entran en esta polémica que arrastra el Ayuntamiento de El Campello desde la pasada legislatura y responden a la denuncia del promotor contra el gobierno municipal por mantener paralizado el expediente y no poder construir tres chalets de lujos en las parcelas colindantes.

Concretamente desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Campello, durante la pasada legislatura, se dio licencia a la promotora Paucampro S.L. para la construcción de un vial en Muchavista con el objetivo de construir en dos parcelas catalogadas en el Plan General como suelo urbanizable no programado. El entonces alcalde, Benjamí Soler (Compromís) firmó el decreto que rechazaba la recepción de unas obras de dudosa legalidad, y ahora la promotora pide responsabilidades ante los tribunales y una compensación de 200.000 euros por daños y perjuicios.

Esquerra Unida de El Campello ha denunciado en repetidas ocasiones que la concesión de esta licencia esquiva la realización en la zona de un plan parcial y, por lo tanto se actúa beneficiando a la promotora y en contra de los principios de ordenación del territorio que promulga la LOTUP.

El portavoz de la agrupación de izquierdas, Pedro Mario Pardo, considera que "este acuerdo supone una vulneración de la ley ya que supone desarrollar un Suelo Urbanizable No Programado (SUNP) a través de una licencia de obra, sin contar con ningún tipo de programa que planifique el desarrollo urbanístico de la zona de manera unitaria, con el único fin de beneficiar a una empresa constructora.

"La licencia supone ejecutar una calle en un lugar no permitido para que la parcela de un promotor pueda ser edificada, cometiendo una negligencia municipal que tiene como único fin beneficiar casualmente a uno de los promotores más poderosos de nuestro municipio. Además, esto mismo lo recogen informes de otros funcionarios del área, que no quieren encubrir la ilegalidad", afirma el edil.

Es decir, según explica Pedro Mario Pardo, la situación lleva alertada por parte de los técnicos municipales desde noviembre de 2018 sin iniciar el expediente de revisión de oficio ni las medidas propuestas por los técnicos.

EU pidió la anulación de la licencia y el pleno lo rechaza

Esquerra Unida solicitó en el pasado pleno municipal la revisión de oficio del expediente con el fin de suspender los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local del 6 de noviembre de 2017, hasta la emisión del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Solo Esquerra Unida apoyó esta medida y fue rechazada por el Partido Popular, Compromís, Podemos y Vox. Los grupos PSOE, RED y Ciudadanos se abstuvieron.

El ex alcalde Benjamí Soler y portavoz de Compromís consideró entonces que esa no es la solución más beneficiosa para los intereses del municipio. De hecho Soler recordó que en enero se incluyó la revocación de este acuerdo en el pleno pero por recomendación de los técnicos municipales se decidió retirar.

Por su parte, el alcalde Juanjo Berenguer opinó que una moción no es la forma más adecuada de anular ningún acuerdo anulado por la Junta de Gobierno sino que simplemente es una declaración de intenciones. El primer edil acusó al portavoz de EU de utilizar este tema para poner en tela de juicio la labor de los técnicos municipales, "los expedientes son lo que son y no se puede efectuar un juicio de valor hasta que no concluyen y este lo hará de la mejor forma posible para los intereses de El Campello", aseguró entonces.

EU sigue sin tener acceso al expediente

El concejal de EU volvió a denunciar el veto al expediente y alerta de que el Ayuntamiento esta desoyendo al propio Sindic de Greuges, que tras admitir la queja presentada ante esta situación solicitó al Ayuntamiento información al respecto.. "Es una vulneración flagrante del derecho a la información de los Concejales", explica el edil de izquierdas.