Un último pleno de la legislatura cargado de emociones y despedidas

El pleno ordinario celebrado el pasado jueves 30 de mayo fue el último de la legislatura. En él los ediles que nos continuarán trabajando por le municipio en la nueva corporación que se constituirá el próximo 15 de junio.

Benjamí Soler (Compromís), alcalcalde de El Campello se despidió, no por dejar la corporación sino porque los resultados de las pasadas elecciones le harán ocupar otro lugar.

“Para mí ha sido todo un placer y orgullo el poder estar al frente de la corporación, para eso todos nos presentamos los candidatos de los distintos partidos. Agradecer a todos los funcionarios, para mí sin ellos el pueblo de El Campello no avanzaría igual que avanza. Creo que los políticos estamos de paso y siempre queda el Ayuntamiento, los funcionarios y queda el pueblo”. Soler agradeció a todos los miembros de la corporación y especialmente a los que han formado parte de este equipo de gobierno, “que no lo hemos tenido nada fácil, no nos han dejado ni respirar durante toda la legislatura”.

Por último deseó a la nueva corporación y al nuevo alcalde toda la suerte del mundo y una legislatura más sencilla que la han tenido. “Si somos capaces de hacerlo posible el pueblo de El Campello avanzará más de lo que hemos podido hacerlo es imposible. Pienso que el tono es importante, ratifico que desde Compromís, el tono va a seguir siendo el mismo, diálogo, consenso y entendimiento”.

Alejandro Collado (Partido Popular)

Así el concejal del Partido Popular, Alejandro Collado se despidió de todos sus compañeros de corporación y de los vecinos de El Campello.

Collado agradeció a las personas que le dieron la oportunidad de trabajar por el pueblo y sus campelleros.

También dio su opinión sobre lo vivido durante estos cuatro años. “A todos aquellos que habéis tenido la oportunidad de gobernar deciros que me apena mucho que no hayáis podido aprovechar el tiempo, algo no ha funcionado, de los errores se aprende y rectificar es de sabios”. También quiso dar un “cariñoso tirón de orejas a los que restan y no suman, a los más críticos, a los de las notas de prensa, a todos ellos, sensatez, moderación y prudencia”.

Jesús Garrido (Ciudadanos)

El concejal de Ciudadanos Jesús Garrido también dirigió unas palabras a modo de despedida en las que reconoció que se va con un sabor agridulce ya que le hubiera gustado aportar un poco más. “siempre he tratado de ser todo lo constructivo que he podido y apoyar al gobierno y a la vez criticarlo. Si algo de lo que he hecho aquí ha servido para mejorar mi pueblo daré esta etapa por buena”.

Raquel Pérez (Esquerra Unida)

También la concejala de EU, Raquel Pérez, explicó que los estatutos de su partido dictan que son ocho años el máximo que uno de sus representantes debe ocupar el cargo. “no se trata de una profesión, estamos aquí de paso. Creo que he sabido aportar los ideales y programa de EU y dejo en el Ayuntamiento de El Campello a un compañero que lo sabe hacer muy bien como lo ha demostrado en esta legislatura”.

Eric Quiles (Podemos)

El edil del Partido de El Campello, Eric Quiles, leyó un comunicado de parte de la concejala Mari Carmen del Amo, ausente por encontrarse de baja a modo de despedida de la corporación. “Agradecer a mis compañeros de partido por el esfuerzo que han realizado y continuar trabajando por el municipio. Han sido momentos muy difíciles estos últimos meses pero agradezco el apoyo de todos ellos por darme el apoyo que necesitaba. Agradecer al funcionariado y a los departamentos con los que he trabajado día a día.

Creo que separar la vida política de la personal es un buen camino para poder trabajar y creo que algunos miembros de esta corporación no han sabido separarlas. Todo en la política no vale. Agradecer a aquellos compañeros que entienden que en la política no todo vale como el PP y el PSOE que han estado pendientes del estado de mi saludo. A Cynthia y María decir que son personas excelentes y estoy orgullosa de vosotras, habéis sabido estar a la altura de las circunstancias, y agradecer a mi familia”.

María Jiménez (PSOE)

La concejal socialista María Jiménez se despidió tras tres legislaturas como concejala formando parte en la última del equipo de gobierno.

“Para mí ha sido un honor trabajar por el pueblo de El Campello todos estos años. Me quedo con los buenos recuerdos del trabajo bien hecho y de las personasque he conocido a lo largo de estos años. Porque hemos sido adversarios pero no enemigos me gustaría recordar a Juan Ramón Varó, que ya no está entre nosotros, que tenía una elegancia en la política heredada por su predecesor Juanjo Berenguer al que considero un gran político. También me gustaría recordar a mis amigas, Mercé Sanchis, Reme y a Pepe Varó.”

David Alavés (Concejal no adscrito)

El concejal David Alavés recordó el momento de la investidura “entendí que debía dar la confianza a Benjamí Soler, algo que volvería hacer hoy mismo. Hemos gobernado durante estos cuatro años en los que nos hemos enfrentado a todo tipo de situaciones en las que por complicada que fuesen siempre hemos dado la cara. Hemos tenido un legislatura difíicil pero nos vamos con la conciencia tranquila por haber dado siempre el máximo. Me gustaría ahora pedir a los nuevos representantes, consenso, que dialoguen, que trabajen para que se beneficie la ciudad. Me gustaría agradecer a todos los que han trabajado conmigo como Alejandro Raga, Vicente Vaello, Cristina Boix, Pere Joan Baeza… Dejo la política pero no el pueblo de El Campello, siempre estaré abierto a cualquier vecino o vecina”.

Cynthia Alavés (Compromís)

Cynthia Alavés destacó que ha sido una legislatura complicada en la que se han vivido momentos difíciles pero también momentos agradables. “Me quedo con la oportunidad de haber vivido esta experiencia sobre todo por todo lo que he aprendido. Hemos hecho lo posible por hacer las cosas lo mejor posible. Doy las gracias a los miembros de la oposición, sobre todo a los miembros del Partido Popular porque nunca han atravesado los límites de lo personal, todas sus críticas han sido políticas y eso es de agradecer en estos momentos. También agradecer a los compañeros del equipo de gobierno”

Alfred Botella (Compromís)

El edil Alfre Botella dio la enhorabuena a todos por los resultados obtenidos en las pasadas elecciones y a los compañereros del equipo de gobierno que “ha sido todo un lujo trabajar con todos vosotros. A nadie se le escapa las dificultades que hemos tenido en esta legislatura y no porque la oposición haya sido más dura o menos sino porque cada vez las Leyes hacen más lento conseguir cualquier actividad, y en muchas ocasiones sientes impotencia al saber que aunque tienes el dinero y la voluntad hay una gran maquinaria burocrática que no te deja llegar al lugar donde te gustaría ir. Al alcalde todo mi reconocimiento por haber dirigido a esta corporación en un periodo difícil. Ha sido una carrera de obstáculos que has superado con valentía”.

Pere Lluis Gomis (PSOE)

Por último Pere Lluis Gomis quiso dar las gracias a todos los compañeros de corporación, y a los que les han dado la oportunidad de formar parte del equipo de gobierno estos últimos tres años, “también a todos esos vecinos que nos paraban por la calle dándonos consejos y sugerencias. Espero que la próxima corporación pueda culminar todos esos proyectos que han quedado por hacer”. Por último, hizo un llamamiento a los concejales hijos del pueblo para que defiendan las Fiestas y tradiciones de El Campello.