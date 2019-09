EU pedirá en el pleno la revisión de oficio de una licencia urbanística por considerarla ilegal

× Ampliar Pedro Mario Pardo en el vial de Muchavista construido por la promotora y no recepcionado por el Ayuntamiento

El Grupo Municipal de EU de El Campello pedirá en el próximo pleno ordinario, que se celebrará este jueves 26 de septiembre, iniciar la revisión de oficio por nulidad de un licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de El Campello y subsanar así una supuesta irregularidad administrativa.

Concretamente desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Campello se dio licencia a la promotora Paucampo S.L. para la construcción de un vial en Muchavista con el objetivo de construir en dos parcelas catalogadas en el Plan General como suelo urbanizable no programado.

El edil de EU, Pedro Mario Pardo explica que de este modo se esquiva la realización en la zona de un plan parcial y se actúa beneficiando a la promotora y actuando en contra de los principios de ordenación del territorio que promulga la LOTUP

Con esta revisión de oficio del expediente EU pretende la suspensión de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local del 6 de noviembre de 2017, hasta la emisión del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

El portavoz de la agrupación de izquierdas, Pedro Mario Pardo, considera que "este acuerdo supone una vulneración de la ley ya que supone desarrollar un Suelo Urbanizable No Programado (SUNP) a través de una licencia de obra, sin contar con ningún tipo de programa que planifique el desarrollo urbanístico de la zona de manera unitaria, con el único fin de beneficiar a una empresa constructora.

"La licencia supone ejecutar una calle en un lugar no permitido para que la parcela de un promotor pueda ser edificada, cometiendo una negligencia municipal que tiene como único fin beneficiar casualmente a uno de los promotores más poderosos de nuestro municipio. Además, esto mismo lo recogen informes de otros funcionarios del área desde noviembre de 2018, que no quieren encubrir la ilegalidad", afirma el edil.

Por último, Pedro Mario explicó que la situación en la actualidad es grave puesto que " ahora el promotor tiene una licencia y no le dejan construir desde 2017, el vial construido no ha sido recepcionado por el ayuntamiento por lo que cada día que pasa se está agravando el problema. De no obtener una solución inmediata desde la agrupación de EU estudiaremos otras vías para que se aplique la legalidad".

Impiden el acceso a los expedientes al edil de EU

El concejal de EU lamenta que con el cambio de gobierno, en lugar de ejecutar dicha revisión de oficio para declarar nula la licencia ilegal se ha optado por retirarle el acceso a todos los expedientes para que no se puedan fiscalizar por esta fuerza política. "Es una vulneración flagrante del derecho a la información de los Concejales"

Voto en contra del Partido Popular

El Partido Popular votará en contra a esta moción porque, según explicó el alcalde Jaunjo Berenguer una moción de es una forma adecuada de anular ningún acuerdo adoptado en Junta de Gobierno sino que es simplemente una declaración de intenciones. "Creo que Esquerra Unida está utilizando este tema para poner en tela de juicio la labor de los técnicos municipales y es algo que no voy a permitir. Los expedientes son lo que son y no se puede efectuar un juicio de valor hasta que no concluyen y este lo hará de la mejor forma posible para los intereses de El Campello según los cauces legales y administrativos". Berenguer explicó que en los expedientes que no están zanjados puede haber informes técnicos contradictorios "En este momento este tema está en manos del secretario y es él quien tomará las mejores decisiones según los intereses del municipio que son muy diferentes a los intereses de Esquerra Unida", afirma.

Por último Berenguer afirma que la revocación del acuerdo es una de las soluciones posibles pero sin duda no es la mejor para los intereses de los campelleros y por eso el voto de su grupo será en contra.

Voto en contra de Compromís

El ex alcalde Benjamí Soler y portavoz de Compromís adelantó el voto en contra de su grupo dado que en su opinión esta no es la solución más beneficiosa para los intereses del municipio. De hecho Soler recordó que en enero se incluyó la revocación de este acuerdo en el pleno pero por recomendación de los técnicos municipales se decidió retirar. "Consideramos que la revocación de ese acuerdo no es la solución dado que el vial ya está construido por eso los políticos debemos dejar trabajar a los técnicos para que encuentren la mejor solución y el municipio no se vea perjudicado. Creemos que la revocación del acuerdo aumentaría el problema por eso no se volvió a plantear", explicó Soler.

También añaden que la nulidad llegó a estar en el orden del día del pleno de enero de 2019 pero acabó retirándose 48 horas de la celebración del mismo sin ningún técnico