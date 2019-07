Todos los animales merecen una “Segunda Oportunidad”

El abandono de perros y gatos sigue siendo un grave problema en nuestra sociedad que necesitaría de mayor atención por parte de los agentes sociales e instituciones.

Según un estudio reciente las protectoras recogen en España un animal abandonado cada cinco minutos, siendo la cifra anual de animales abandonados de 138.000 animales. Desde las páginas del periódico La Illeta arranca una nueva sección mensual, "Segunda Oportunidad" en la que abordaremos este problema conociendo a las asociaciones que trabajan en la comarca para rescatar de las calles a estos animales. Además ofreceremos información sobre aquellos que necesitan ser adoptados por una nueva familia. También os ofreceremos consejos sobre cuidados y sociabilidad de mano de profesionales que también están dispuestos a resolver todas las dudas que tengáis al respecto y que queráis enviar al correo: segundaoportunidad@costacomunicaciones.es

APAC: Asociación Protectora de Animales de El Campello

En los últimos meses hemos acogido muchos cachorros, todos ellos abandonados a la edad de 3 meses. Todos, excepto dos, ya han sido adoptados y están disfrutando de una nueva vida con sus nuevas familias.

Recientemente tenemos bajo nuestro cuidado un cruce de Labrador de 8 años de edad el cual ha pasado su vida entera encadenado. Respondiendo una queja de maltrato y después de que su propietario haya recibido la visita por la Guardia Civil el fue entregado al Albergue de Alicante.

Todos nuestros perros está completamente vacunados, tienen microchips y pasaportes y están esterilizados en el momento adecuado.

Cuando ponemos uno de nuestros perros en adopción no buscamos recuperar todos los gastos que hemos realizado pero pedimos un donativo razonable.

En junio hemos esterilizado 14 gatos macho y 32 hembras embarazadas. Además adoptamos a un pobre gato al que habían prendido fuego unos chicos lanzándole fuegos artificiales.

CONSEJO

Maria Olofsson, Dip. CABC Etóloga clínica. Especializada en perros.

Qué nos hace elegir un perro? Muy frecuentemente ocurre cuando menos los esperamos, igual que ocurre con el amor. Y, como en el amor -el cual es ciegouno no debe dejarse engañar por las apariencias externas y dejarnos llevar por la primera cosa bonita que veamos.

Mejor mirar en el interior y pensar… que me puede ofrecer este ser vivo y qué tenemos en común? ¿Seré capaz de hacerle feliz a largo plazo? ¿Son nuestros modos de vida y carácter compatibles? ¿O solo estoy cayendo de plano en un amor ciego para que al despertar una mañana me pregunte "¿Qué demonios estoy haciendo con este ser? ¡Quiero el divorcio! Cuando elegimos un perro no podemos pensar que "un día siempre podemos ir por caminos separados si no funciona". Los perros nos son ni siquiera como los niños que un día se mudan de casa y se independizan. Los perros son para toda la vida, por eso elige con cuidado quién va a ser tu compañero de por vida.

María Olofsson

María Olofsson es la profesional que cada mes nos dará mensualmente consejos y resolverá dudas. De origen sueco, ha trabajado durante 31 años en el control de perros en dos ayuntamientos en Inglaterra durante 10 años. En 2001 se graduó en la Universidad de Southampton en Etología clínica. Es especialista en comportamiento de perros con agresividad, miedos, fobias, ladridos excesivos etc…