Situación crítica en el cementerio de El Campello por falta de nichos

El Cementerio de El Campello se encuentra a punto de colgar el cartel de completo. De una capacidad total de 1.780 nichos tan solo quedan 20 disponibles y con el nivel de mortandad que puede tener cualquier municipio, sobre 80 decesos anuales, la situación es crítica. El alcalde Juanjo Berenguer (Partido Popular), también concejal de Cementerio, compareció para informar de esta situación acompañado de sus socios de gobierno, los ediles Julio Oca y Francisco Javier Martín Porras (Ciudadanos) y la edil de Vox María José Sañudo, para calificar de colapso la situación, la cual se limita a los nichos no a los panteones privados ni a los columbarios de los cuales quedan unos 100.

Al poco de comenzar esta nueva legislatura hubo un primer comunicado por parte de los empleados del cementerio, donde se alertaba la escasez de nichos públicos y en Septiembre hubo un segundo comunicado explicando la situación. "Esperamos no tener que tomar ninguna situación drástica ante este problema por lo que he preferido darlo a conocer, como evidentemente ha de ser. Espero no tener que decir nunca que no hay sitio en el Cementerio Municipal”, explicó el Berenguer.

Ante este problema desde el Ayuntamiento ha comenzado a trabajar para adoptar soluciones a corto, medio y largo plazo.

En primer lugar se va a priorizar, por recomendación técnica la construcción de un nuevo Cementerio. Un proyecto que se remonta al 2010 y para el que ya se dieron pasos en la legislatura de 2011-2015 siendo alcalde Berenguer. "Entonces ya realizamos gestiones urbanísticas como los estudios geotécnicos para comprobar que los terrenos eran compatibles con el uso, pero el proyecto se paralizó hasta la fecha", afirmó el primer edil.

El terreno a expropiar son 85.000 m2 situados en la carretera de Busot cuyo uso ya estaba recogido en al PGOU del 86. Un entorno rústico con una valoración aproximada de unos 250€ el m2. En este sentido, el alcalde recordó que en un procedimiento como este “hay una propuesta y los propietarios, en defensa de sus derechos, pueden aceptarlo o no”. Pero esta hipotética situación ya se ha contemplado y “no paralizaría el proceso”.

Paralelamente se trabajará para realizar la ampliación del actual Campo Santo, que cubriría unos 7 u 8 años, con unos 500 nichos, pero en todo momento priorizando la construcción del nuevo. “Si ahora hubiera que reformular y reclasificar el suelo para ampliar el cementerio actual, nada más la tramitación nos llevaría 2 o 3 años”, aseguró el primer edil.

Por último, la medida más inmediata será la colocación de nichos prefabricados, como ya se hizo al finalizar la legislatura 2011-2015 para lo cual ya se ha dado instrucciones a la concejalía de Patrimonio.

El primer edil lamentó que en estos pasados cuatro años no se haya hecho nada para no llegar a esta situación aunque explicó que esto no es algo nuevo desde que asumieron el gobierno. . "En estos cuatro años la actividad ha sido nula, o poco eficiente o poco rápida ya que lo único que se ha hecho es solicitar un informe a la Conselleria para la ampliación del cementerio". El alcalde responsabilizó directamente de este problema al concejal de Cementerio de la pasada legislatura por no saber detectar esta urgente necesidad, también culpó a la concejalía que no supo dar los pasos adecuados y en última instancia al anterior alcalde por no unificar esos criterios evidentes para poder ofrecer un servicio público básico para el municipio.