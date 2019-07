Remedios de los Ángeles Climent, invitada de honor de la Organización "Plumas Marroquíes" en Tánger

La escritora Campellera Remedios Climent acudió en representación de España a un encuentro Internacional de escritores en Tánger, invitada de honor de Las Plumas Marroquíes, una fundación de escritores, artistas plásticos, y promotores de otras actividades Culturales que se desarrollan en el Palacio Municipal de Tánger. Una experiencia en la que Climent vio el reconocimiento que merece a toda una trayectoria dedicada a las letras y a su pueblo, El Campello. Fueron diez días donde la escritora disfrutó de la hospitalidad de la gente que la atendió con amabilidad, cordialidad y donde recibió varios homenajes y Diplomas.

× Ampliar La escritora campellera Remedios de los Ángeles Climent mostrando los diplomas y honores recibidos

“Mi madre de pequeña me rompía todas las cuartillas y me tenía muy silenciada en mi faceta autodidacta en las letras. Si tengo tanto escrito es porque nunca dejé de hacerlo y esconderlo”

-La Illeta ¿Remedios cómo surgió esta posibilidad? -R.C. Todo comenzó en la Embajada de Palestina en Madrid donde la Fundación Cultural Internacional Mekki Moursia celebraba un encuentro multicultural bajo la dirección de su Presidenta Arabia Moursia y con la presencia del Embajador Excelentísimo Musa Omer Odeh, así como el embajador de Venezuela su excelencia Mario Isesa, Dctor Aidaros Abdullah representante Diplomático de la Embajada de la República de Yemen y entre los políticos la Diputada del parlamento Socialista Mónica Silvana Gonzalez. Destacar de entre todas las poetas que participamos la invitada especial la poeta Tunecina Radhia Khalaf Allah. Este evento tuvo gran repercusión en los medios de comunicación árabes como por ejemplo, Alinara NEWS Al Watan24, AL– Yasira. Allí también apareció mi nombre y fotografías compartidas del hermoso evento.

Además en este encuentro conocí a la poeta marroquí Juliana Valentina Panasa con la cual entablé amistad y en el viaje a Tánger hemos compartido aventura cultural y he tenido una buena traductora.

-La Illeta : Acudiste al evento por tu faceta de poeta y escritora valenciana ¿ Eras la única escritora española? -R.C. Si, fue para mí una gran sorpresa descubrir que era la única representante española y además la invitada de honor que presidia la mesa. Todos los participantes eran marroquíes, más un poeta egipcio.

-La Illeta ¿En qué consistió exactamente el encuentro? -R.C. Fue un encuentro cultural que abarcaba presentaciones de libros, artes plásticas, poesía, música y teatro. En definitiva fue una experiencia muy enriquecedora. Me encontré en la sala de actos del Palais Municipal a varios amigos intelectuales de Tetuán; Mohammed Kadri, gran amigo, Anas Fathouni, poeta, y el famoso cantante Tangerino ART. Ahmed Bakkali, al cual sigo desde hace tiempo pues tiene canciones en español preciosas. Allí estaba para aplaudirme. Fue todo un placer contar con amigos fuera de tu tierra, además de la familia de Juliana Valentina Panasa. Me sentí como en casa, nunca mejor dicho, pues aquella también fue mi casa.

-La Illeta: ¿Recuerdas algún momento en especial? -R.C. Fueron muchos momentos especiales como cuando, aparte de los Diplomas o credencial de participación me hicieron entrega de un precioso ramo y el Presidente de la fundación, en nombre de la Ciudad de Tánger me hizo entrega de la Placa conmemorativa “La puerta de Tánger”. También me regalaron la visita turística a las Grutas de Hércules y quedé invitada a próximos eventos, así como presentar mis libros, especialmente el que entregué LA REINA CANELOBRE, pues les encantó esa historia de mi pueblo del viejo lobo de mar campellero que recorre con su embarcación Ceuta, Tanger… en fin, yo siempre vendiendo pueblo allá donde mi pluma sea requerida.

-La Illeta. ¿Este regreso te ha servido para conectarte con tu infancia? -R.C. En parte sí, Tánger está conectado con mi niñez así como otros puntos del Norte de África. Mi padre fue un buen calafate de rivera y la familia terminamos siguiéndole.

-La Illeta: Remedios tu pueblo, al que tanto alabas y por el que llevas trabajando un cuarto de siglo ¿te corresponde en ese amor altruista e incondicional? ¿qué más le puede pedir un pueblo a una representante como tú? -R.C. Como bien dices “altruista e incondicional”… ¡Pues eso! Mi madre de pequeña me rompía todas las cuartillas y me tenía muy silenciada en mi faceta autodidacta en las letras. Si tengo tanto escrito es porque nunca dejé de hacerlo y esconderlo.

Como tampoco deje, por muy silenciada que me quisieran tener, de amar el norte de África. Intuía que un día llegaría la recompensa… se vive de sueños ¿no? Si aplicamos la lógica de las cosas los números dan resultado y, si nos centramos en La ley universal; efecto boomerang, espera sentado que llegar llegará. El Norte de África me está correspondiendo en ese amor callado de cincuenta años y, por supuesto lo abrazo.

-La Illeta: ¿Ni tu reciente Ictus Isquémico detuvo tu viaje con tus poemas debajo del brazo? -R.C. No … todo pasa por causas y la mía fue una mochila muy cargada a las espaldas. El cuerpo pasa factura, según los doctores. A mí me tenía que llegar y, lógicamente tengo que descargar y cuidar.

-La Illeta: ¿Imagino que en esa mochila tendrás cosas positivas y negativas? ¿Con qué se queda? -R.C. Con mi obra, mi creatividad, mi familia. Eso no me da estrés, ni me produce peso, al contrario forman parte de las etapas del ser humano en esta vida. Pero cumplidas la mayoría y mis primaveras ya pasadas quiero aprovechar esta pasión mía; mis libros, historietas, cuentos, poemas, recitales etc. Y especialmente vivir esos próximos días de fiestas del Fabraquer, tierra de mis mayores, donde tengo el honor de ser Pregonera 2019.

-La Illeta :¿El lastre que suelta de su mochila? -R.C El que más dolor me causa… ¡mi pueblo!