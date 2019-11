REDcv se queda solo pidiendo que únicamente se presenten mociones de competencia municipal en los plenos

× Ampliar El portavoz de REDcv, Eduardo Seva, durante una sesión plenaria

En el pasado pleno ordinario celebrado el pasado jueves 31 de octubre, la Plataforma Vecinal, apoyada por REDcv, ha solicitado que los grupos políticos presenten mociones cuya competencia sea exclusivamente municipal, es decir, que tenga incidencia directa en los asuntos del municipio con el fin de priorizar estos temas, frente a otros, cuyo ámbito no compete a la institución local y cuyo debate hace perder horas de trabajo a los concejales.

Es habitual, en las sesiones plenarias que los grupos municipales presenten mociones no relacionadas directamente con los problemas locales y con un alto componente ideológico, los cuales responden a fines partidistas, a mandatos y consignas derivados de los órganos federales de los grupos políticos relacionados con temas que carecen de transcendencia en el municipio.

La moción, presentada por el edil del grupo REDcv, está avalada por la reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2019 (rec.352/2018) que deja claro el ámbito competencial legítimo de los entes locales, en cuanto a que solo hay acuerdos legítimos dentro de la competencia de cada entidad:

“las mociones a que se refiere son un mecanismo de control por el Pleno de la Corporación de los demás órganos de la misma, pero no una cláusula que permita al ente local efectuar en forma innominada declaraciones totalmente desvinculadas del ámbito de las competencias municipales.”

En comisión informativa esta moción no contó con el beneplácito de los grupos de la oposición por ese motivo el Concejal de Red durante el pleno optó por retirar el punto para conseguir el consenso del resto de partidos políticos. No obstante el alcalde, Juanjo Berenguer informó al portavoz de REDcv que el pleno había aprobado con anterioridad una moción por la cual los portavoces no pueden retirar mociones del pleno cuando ya han pasado por comisión. Por ello, según informó Eduardo Seva se votó la urgencia a favor pero en la votación final se encontró con el grupo en contra del resto de formaciones políticas.