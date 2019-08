RED pide la amp'liación del TRAM

El pasado día 12 de agosto se celebró Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de El Campello con el único fin de dar luz verde a la adjudicación del Estudio para un Programa de Movilidad que había preparado para ello el anterior gobierno municipal y para el que se querían aprovechar las convocatorias abiertas para programas de este tipo con fondos FEDER de la U.E. y Generalitat Valenciana.

Casi por unanimidad se aprobó el placet y en el turno de intervenciones, la Plataforma Vecinal apoyada por REDcv intervino para proponer (al hilo de las reiteradas alusiones del decreto de alcaldía y equipo técnico municipal que proponía a los límites del municipio y al aspecto eminentemente social de este programa) que este mismo equipo técnico del área de urbanismo del Ayuntamiento de El Campello introdujese en el equipo redactor adjudicatario de este proyecto (AZIGRENE) dos puntos básicos relacionados con lo social y con el municipio entero:

1. Título único de TRAM hasta finalización del término, en Lanuza o Calapiteres, como continuidad del título único de TAM, elongando el tramo A hasta dichos puntos. 2. Título de gratuidad (300 viajes/año) para mayores de 60 SIN LÍMITE de renta.

El alcalde, Sr. Berenguer anotó el apunte hecho por REDcv y cerró el pleno diciendo que veríamos qué decía al respecto Generalitat Valenciana con su última palabra.

Desde Amecove, asociación de vecinos de Amerador-Coveta Fumá, y en el período en que he ostentado la vicepresidencia, así como desde la Gestora de Asociaciones, he recalcado la pertinencia de proponer a la Mancomunidad del Alacantí estos dos puntos. Se ha podido discutir este punto con los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO de Ferrocarriles de la Generalitat, a los que no importaba en absoluto el alargamiento del tramo A en cuestión hasta Calapiteres; y durante un año hemos estado pendientes de una convocatoria a tres bandas (FGV, VECTALIA y Mancomunidad de Municipios) para solución definitiva, sin ningún resultado.

El actual equipo tampoco está dispuesto a mover mucho esta cuestión. Es verdad que hay una empresa de transporte por carretera implicada en los acuerdos y que el Ayuntamiento de El Campello debería hacer un aporte económico a esta propuesta, pero en varias dimensiones por debajo del coste que se supone a la hora de hacer una estimación.

En la página "pmus-elcampello.es" existe un buzón de sugerencias para impulsar esta iniciativa que REDcv y AMECOVE llevan encabezando desde hace mucho