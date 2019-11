Reconocimiento a la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña

El Ayuntamiento de El Campello aprobó el pasado jueves, 31 de noviembre de 2019, en la sesión de pleno ordinario celebrada en la “Sala Ramon Llul”, de la Biblioteca Municipal, una moción de apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.

La moción, elevada al pleno por el Grupo Popular del Consitorio, contó con la adhesión de los grupos municipales Ciudadanos y Vox, así como con los votos favorables de PSPV. Un total de 15 votos a favor frente a 5 votos en contra de los grupos Compromís, EU y Podem y el voto de abstención de Red.

La proposición recoge la importancia de que “el Ayuntamiento de El Campello declare su más firme condena a los actos violentos protagonizados en los últimos días por elementos radicales en Cataluña, que manifieste su solidaridad y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación”.

Asimismo, la propuesta recogía la necesidad de mostrar un “apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en especial, a todos los miembros que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y profesionalidad demostrada para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos”. Además, “el traslado del presente acuerdo a la Delegación del Gobierno en Cataluña”.

La moción presentada por el Grupo Popular estaba articulada sobre la base del “rechazo por parte del Ayuntamiento de El Campello a cualquier manifestación de violencia y el compromiso en la defensa de la Constitución, la legalidad vigente y los principios, derechos y libertades que de ella emanan”, habida cuenta de los graves disturbios que en los últimos días se han producido en distintas ciudades de Cataluña.

“Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en especial, los Mossos d’Esquadra, vienen realizando una labor ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades autonómicas, los ciudadanos de Cataluña han visto constatada la fortaleza y vigencia del Estado de Derecho”, cita el texto de la proposición.

"Una moción electoralista"

Los grupos Compromís, Esquerra Unida y Podemos aunque hicieron una condena unánime a todo tipo de violencia consideraron que ésta es una moción electoralista por parte de la derecha y ultraderecha de Vox.

La edil de Compromís, Adriana Paredes explicó la moción no es para rechazar la violencia sino para fomentarla, además aprovecharon para denunciar el episodio de violencia homófoba de simpatizantes de Vox durante la la última feria celebrada en IFA. "Rechazamos cualquier tiempo de violencia, tanto de infiltrados, de ultra como de la policía violenta, o como del estado que ejerce violencia cuando no quiere negociar y no aporta soliciones es una violencia que también debe nombrarse, esperamos que se depuren responsabilidades", añadió la edil de Compromís.

Por su parte, el concejal de Esquerra Unida, Pedro Mario Pardo explicó que su grupo se solidarizaba con las Fuerzas de Seguridad del Estado que han sufrido daños, falta de material o están hospitalizados pero también quisieron condenar a los grupo Neo-nazis y Fascistas van a la caza de Cataluña bajo la bandera de España. "También condenamos las acciones violentas de algunos policías que manchan el prestigio de un colectivo. Que el estado tenga el monopolio de la violencia no quiere decir que la podamos usar sin ningún límite para no generar más problemas. Y por último el problema es de algún grupo que estamos usando este asunto de forma electoral estamos haciendo mucho daño y no estamos dando ninguna solución a ningún conflicto", argumentó.

Por último el edil Eric Quiles manifestó que ésta es una moción electoralista, por parte de la derecha y de la extrema derecha utilizando a las Fuerzas de Seguridad del Estado. "No vamos a entrar en este juego, flaco favor le están haciendo a las Fuerzas de Seguridad del Estado blanqueando acciones que no han sido correctas. Nuestro grupo condena todo tipo de violencia no podemos condenar a algunos y blanquear a otros. Queríamos preguntar a los concejales del PP, C's y Vox si conocen los datos del Paro de Agosto y Septiembre, creemos que los deberían mirar más y menos a Cataluña", afirmó el edil de Podemos.