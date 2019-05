Julio Oca (C's) hizo balance de la legislatura durante la presentación de su candidatura a la alcaldía

Ciudadanos presentó el pasado jueves 23 de mayo a su candidato a la alcaldía Julio Oca y a su candidatura en el auditorio Pedro Vaello donde desgranaron una buena parte de su programa electoral.

Julio Oca relató brevemente todo lo acontencido en esta legislatura en la que “el gobierno formado por Compromís, PSOE, Podemos y el tránsfuga no han podido aprobar unos presupuestos y hacer ninguna obra de importancia en el municipio y acumular un superavit de 36 millones que está en los bancos”. Oca explicó que al principio de la legislatura “Compromís fue el cuarto partido en número de votos pero se asoció con Podemos para conseguir la alcaldía realizando un cordón sanitario al Partido Popular”.

El candidato de Ciudadanos recordó que “la primera crisis del equipo de gobierno provocó la salida de Esquerra Unida del Equipo de Gobierno, que siguió gobernando con el apoyo del PSOE. Justo un año después el PSOE decidió entrar, en teoría para aprobar unos presupuestos inexistentes desde el año 2014, con lo que eso supone. Al año y medio el Partido Verdes Demócrates decide expulsar a su concejal porque no estaba defendiendo las propuestas que llevaba su partido en el Equipo de Gobierno, aunque se queda el acta de concejal”.

Por último, Oca mencionó los proyectos que podrían haberse realizado en la legislatura pero no se han desarrollado como “la piscina, el desarrollo del centro comercial del Polígono Mesell, el cuartel de la Guardia Civil, solucionar el problema de olores del vertedero, la falta de inversiones, la no aprobación de la RPT, productividades desvocadas, sin presupuestos en toda la legislatura”. También arremetió contra el equipo de Gobierno encabezado por Compromís por no destapar “los pufos del Partido Popular”, como el sobrecoste del Parque central de un millón de euros, l la vuelta al PGOU del año 86 y lo peor de esto es que vamos a tener que hacer frente a las desorbitadas indemnizaciones por expropiaciones por eso pedimos una auditoria en el año 2015 porque no vemos claro que el ayuntamiento pueda asumir todo esto con ls 36 millones de euros que tiene el banco”.