Presentación de la nueva ejecutiva de Compromís pel Campello

La ejecutiva ha quedado formada por

Benjamí Soler Palomares, Portaveu Local

Adriana Paredes Mínguez, Secretaria Institucional

Alejandro Raga Gimeno, Secretaria Organització i Finances

Eduardo Sánchez Terol, Secretaria Comunicació

Sergio Lledó Ramírez, Secretaria Sectorials

Laia Garcia Giner, Joves

Compromís quiere aprovechar estas líneas para invitar a todas las personas que quieran acercarse con el fin de aportar ideas que puedan mejorar la vida de los vecinos y vecinas de El Campello

Presentació nova executiva Compromís pel Campello

L’ assemblea de Compromís pel Campello es va reunir el divendres 6 de setembre amb dos punts importants a l’ordre del dia. Per una banda fer un balanç de l’any, analitzant els resultats de les cites electorals d’abril i maig, i sobretot fixar els objectius que des de l’oposició guiaran la tasca dels regidors i regidores front al nou panorama polític en El Campello on el tripartit de dreta governa des de fa uns mesos. Criticàrem la mesura d’augment de despesa amb el personal de confiança i al mateix temps estem orgullosos de què projectes iniciats a la legislatura anterior, com el canvi de clavegueram de la zona de la plaça de Constitució i carrers annexes, siguen una realitat. Un altre dels punts importants va estar la renovació de l’executiva que iniciarà un nou cicle i que té com a reptes: dinamitzar i ampliar el col·lectiu local, organitzar activitats junt al teixit associatiu i consolidar una alternativa de govern al poble del Campello fent una oposició responsable però que no deixarà de lluitar per la igualtat, la inclusió i la sostenibilitat del nostre municipi.

La executiva ha quedat formada per:

Benjamí Soler Palomares, Portaveu Local

Adriana Paredes Mínguez, Secretaria Institucional

Alejandro Raga Gimeno, Secretaria Organització i Finances

Eduardo Sánchez Terol, Secretaria Comunicació

Sergio Lledó Ramírez, Secretaria Sectorials

Laia Garcia Giner, Joves

Aprofitem aquestes línies per convidar a totes les persones que vulguen apropar-se a Compromís per tal de aportar idees que puguen millorar la vida dels veïns i veïnes del Campello.