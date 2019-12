PP, Ciudadanos y Vox impiden la activación del VIOGEN en El Campello

× Ampliar Imagen de archivo del pleno de El Campello

En el pasado pleno extraordinario, el equipo de Gobierno de El Campello compuesto por PP, Cs y Vox, rechazó la propuesta de activar el VIOGEN en el municipio, un sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.

Viogen es una herramienta que sirve para intentar impedir que mueran más mujeres en nuestro país a consecuencia de la violencia machista. Este sistema, coordinado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, supone la coordinación entre diversos cuerpos de policía, incluidos los cuerpos de policía local, así como fiscalías, juzgados, Instituciones penitenciarias y otras unidades de prevención de violencia contra la mujer, y permite que la labor de las casi 40.000 personas formadas y habilitadas para usar esta herramienta puedan aunar sus esfuerzos y resolver los casos con la mayor celeridad posible, al contar con una misma herramienta capaz de integrar toda la información y proteger a la víctima en todo el territorio nacional.

La portavoz de Compromís Adriana Paredes, declara que “en El Campello el convenio está firmado, la policía tiene la formación y la voluntad para llevar a cabo este sistema, y falta por un lado la incorporación de efectivos al mismo para desarrollarlo y por otro la voluntad política, que tristemente comprobamos que no hay, aunque no nos sorprende ya que es un equipo de gobierno sostenido por el pacto de la vergüenza, por una extrema derecha que niega la violencia machista y criminaliza a los más débiles, así que veremos como una herramienta útil para la lucha contra esa violencia que maltrata y mata cada día no se aplicará en el municipio”.

Por su parte, el portavoz del PSOE y autor de la propuesta, Vicent Vaello, lamenta profundamente este rechazo por parte del Gobierno, y declara que “estamos convencidos que el ámbito municipal es el marco idóneo para incidir de lleno en la vida de las mujeres ya que se trata del más cercano a la ciudadanía. Viogen mejoraría la protección de las víctimas de violencia de género y se duplicarían las subvenciones recibidas por el consistorio en materia de prevención”.