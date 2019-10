Podemos propone medidas para la eficiencia energética

Podemos El Campello ha presentado para el próximo pleno municipal una moción para bajar los impuestos de aquellas personas que apuesten por las energías renovables, y por otro lado para elaborar un plan de eficiencia energética que permita reducir el consumo de energía de los edificios públicos, ya que suponen el mayor gasto energético del municipio.

La moción pretende bonificar el impuesto de vehículos de tracción mecánica tanto híbridos como eléctricos, un 50% de bonificación para los vehículos híbridos y hasta un 75% para los eléctricos.

Además las personas que apuesten por las energías renovables en sus hogares también se verán beneficiadas con hasta un 50% de descuento en el IBI. Aquellas personas que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol podrán pedir dicha bonificación.

Por último, se pretende que el ayuntamiento apruebe la confección de un plan de eficiencia energética para los edificios públicos, que permita reducir la huella ecológica del municipio y sirva como promoción de medidas eficientes y de ahorro de energía, y como ejemplo para la ciudadanía.

Entre las medidas de eficiencia y de ahorro energético propuestas para los edificios municipales se encuentran: las instalaciones térmicas, de climatización y de iluminación, el aislamiento en fachadas y cubiertas, las instalaciones eléctricas, el ahorro de agua, ofimática y comunicaciones, sistemas de monitorización y de gestión energéticos, medidas y equipamiento de seguridad y la formación del funcionariado y de voluntarias/os.

"Por poner pequeños ejemplos prácticos: luces que permanecen encendidas, a pesar de no haber nadie por no tener sistemas de detección; agua despilfarrada por sistemas de grifería y urinarios antiguos y defectuosos; ventanas abiertas mientras los sistemas de calefacción o aire acondicionado están funcionando, por una mala utilización de los mismos, etc.; sistemas de secado de manos anticuados, acompañados de paquetes y paquetes de papel", explicó el portavoz de la agrupación, Eric Quiles.