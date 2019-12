Podemos propone crear una comisión de seguimiento sobre los vertidos de aguas fecales en El Campello

Podemos El Campello quiere crear una comisión de seguimiento para conocer, analizar y solucionar los problemas de vertidos de aguas fecales en El Campello. Esta comisión implicará, entre otras cosas, el seguimiento del funcionamiento de las depuradoras y emitirá informes al respecto. En ella participarían todos los partidos políticos, las técnicos correspondientes, así como reuniones para informar a las personas afectadas.

Desde Podemos explican que la población de El Campello se ha triplicado en los últimos años per a pesar de ello, las inversiones que se han hecho para adecuar, entre otras cosas, el alcantarillado a las nuevas necesidades que iban surgiendo en el municipio han sido escasas. Esta falta de planificación a medio y largo plazo nos ha llevado a la situación actual.

"Estamos asistiendo a unos vertidos fecales cada vez más continuos en algunas zonas del municipio, y a pesar de que ya se están poniendo algunas soluciones, como las próximas obras de alcantarillado principal de la zona norte, creemos que se debe hacer un estudio pormenorizado de los informes realizados al respecto, de la situación actual y de las posibles consecuencias y soluciones en el futuro. Necesitamos conocer que pequeñas depuradoras van a seguir funcionando y cuales no, el estado en el que se encuentran, a cuantos vecinos dan servicio y si en un futuro van a tener que soportar una mayor carga. Todo ello desde una única línea de trabajo que permita centrar y ahorrar esfuerzos a todos los partidos y técnicos. Con un objetivo común, que no se produzcan más vertidos de aguas fecales en nuestras aguas, y no se tengan que cerrar las calas y playas de Campello", explican desde el grupo.

Por último, Podemos instará al Ayuntamiento que pida información tanto a Conselleria, como a la Confederación Hidrográfica, para que aporten datos importantes de por qué se están produciendo estos vertidos, y como evitarlos en un futuro. Además el próximo año se procederá a la puesta en funcionamiento de dos grandes proyectos urbanísticos en la zona, un resort y una gran zona de apartamentos, por ello, desde Podemos entendemos que se deben tomar medidas al respecto, para evitar el colapso de la zona.

"Consideramos un tema lo suficientemente importante como para aunar esfuerzos entre todas las personas, asociaciones, técnicos y partidos políticos, que nos permita dar luz a un tema que lleva enquistado desde hace mucho tiempo, y del que todavía no conocemos la gravedad real del asunto", concluyen desde la formación.