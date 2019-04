Pere Lluis Gomis, María Jiménez y trece militantes del PSOE de El Campello abandonan la candidatura a las municipales

Entre lágrimas y visiblemente emocionado Pere Lluis Gomis, candidato del PSOE a la alcaldía de El Campello anunciaba su renuncia a liderar la candidatura a las próximas ediciones municipales. Lo ha hecho acompañado de su compañera en el grupo municipal María Jiménez y compañeros de la agrupación que le han mostrado su apoyo.

Pere Lluis Gomis fue elegido candidato en un proceso de primarias celebrado en octubre al que también se presentó Vicente Vaello, secretario general de la agrupación, contando con la confianza de más del 50% de la agrupación, su intención era abrir una nueva etapa en la agrupación y favorecer un proceso de renovación y regeneración del partido. “Queríamos ser una candidatura de transición y dejar el testigo del partido a la gente más joven, además queríamos que el grupo municipal fuera un grupo de personas comprometido y sólido”, explica Gomis.

Para ello, se puso en marcha a trabajar en la configuración de su candidatura pero, según relata el propio Pere Lluis, por culpa de un incremento inesperado del censo el resultado de esa asamblea no fue el esperado y se planteó llegar a una lista de consenso.

En días previos a esa asamblea se incrementó el censo del partido en un 30% con una figura que recoge los propios estatutos del partido, el “afiliado directo”. “A pesar de un proceso local de listas abiertas, lleno de lagunas y desinformación, con un incremento inesperado del censo; correspondía cumplir con las directrices orgánicas para la conformación de la candidatura dando así el soporte orgánico y la fuerza requeridos por el último Congreso Federal. Por lo que una vez conocidos los resultados, como candidato elaboré una propuesta de candidatura que consideraba necesaria para El Campello, una candidatura integradora, capaz de afrontar con garantía y solvencia las próximas elecciones municipales. Al no tener el respaldo de parte de la Ejecutiva Local, ésta se trasladó a los órganos superiores.”, afirma Gomis.

Al no conseguir el apoyo suficiente y no llegar a un consenso se elevaron ambas candidaturas al Comité de Lista en Madrid que propone una solución, una lista mixta en la que, aunque se mantienen los puestos 1 y 2, de la lista presentada por Pere Lluis, en el tres aparece Vicente Vaello y se introducen otras dos personas más en el puesto 4 y 6. El resto de la lista también queda alterado, y el resultado es una lista en la que Pere Lluis no ve reflejado es proyecto de renovación por lo que comunicó su decisión de dar un paso al lado, retirarse y dejar que otras personas sigan adelante con la candidatura.

Junto a él también abandonan la número dos, María Jiménez y el resto de candidatos, en total 13 militantes del PSOE quedando únicamente cinco miembros de la otra propuesta desde donde se debe construir una nueva candidatura y presentarla en la Junta Electoral Central antes del próximo 22 de abril.

“Una vez conocida la resolución consideramos que la lista propuesta no reúne los compromisos y requisitos del nuevo proyecto que me comprometí a liderar y que siempre hemos defendido: confianza, renovación, preparación, conocimiento del territorio e imagen”, añadió Gomis.

Aunque estos militantes dan un paso al lado del la candidatura afirman que siguen siendo militantes, no van a abandonar el partido.”Un proyecto que nació desde la ilusión, la cercanía y la humildad, con el objetivo de servir al pueblo como herramienta útil y renovada en ideas y personas se ha visto truncado.

"Sé que dejo huérfanos a muchos campelleros y campelleras que confian en mí como candidato a Alcalde, pero la dignidad, la honradez, la ética y, el compromiso con aquellos compañeros y compañeras que depositaron su confianza en mí, se merecen mi máximo respeto más allá de cualquier interés personal. Por lo que les comunico mi renuncia a la Alcadía de El Campello por el Partido Socialista Obrero Español. El pueblo de El Campello siempre me tendrá a su lado”, concluye.