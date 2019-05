Pedro Mario Pardo (EU): "Estamos ante una oportunidad histórica para que se lleven a cabo propuestas realistas que beneficien a toda la ciudadanía y no a determinadas personas vinculadas a grupos políticos"

Los miembros de la candidatura de la formación de izquierdas fueron quienes explicaron, uno a uno, los diez proyectos en los que se pondrán a trabajar el 27 de mayo para mejorar El Campello. Entre ellos destacar la creación de un Casal Jove en el antiguo colegio Padre Manjón, fomentar el turismo náutico y de montaña durante todo el año, crear un punto permanente de información ciudadana para ayudar a los vecinos y vecinas a realizar trámites administrativos, un espacio de respiro familiar para personas cuidadoras, y continuar con la auditoría de cuentas y del área de urbanismo que esta formación política ya ha iniciado.

En su intervención, el alcaldable de Esquerra Unida Pedro Mario Pardo, hizo un balance de la legislatura calificándola de fraude a la ciudadanía a la que se le prometió un cambio: “en su momento confiamos que el resto de partidos tenían los mismos propósitos que nosotros: abrir el ayuntamiento a vecinos y vecinas a través de los presupuestos participativos, defender los servicios públicos por generar mayores beneficios y servicios de calidad y auditar las cuentas del ayuntamiento tras 20 años de gobierno continuo del PP. Pero lamentablemente a los dos meses todo se truncó y con la expulsión de EU del equipo de gobierno, los 30 puntos acordados con los vecinos y vecinas para crear nuevas políticas locales pasó a convertirse en un papel mojado”.

“¿Cómo nos encontramos en 2019?” Se preguntaba en alcaldable de EU. “Tenemos que lamentar que no solo no se han hecho presupuestos participativos, sino que no se ha aprobado un presupuesto propio en la legislatura. Somos el único pueblo de más de 20.000 habitantes de la Comunidad Valenciana que no ha aprobado un presupuesto en toda la legislatura”. En relación a la defensa de los servicios públicos, de haber optado por la gestión directa de la piscina municipal esta estaría abierta desde hace más de dos años generando beneficios, recordando que ningún responsable del gobierno ha dado explicaciones de la pérdida de más de 150.000€ de dinero público en mantener unas instalaciones cerradas. Y en cuanto a la auditoría, Pardo recordó que actualmente un juzgado ha abierto diligencia previas contra el ex alcalde del PP, Juanjo Berenguer, y el actual alcalde de Compromís, Benjamín Soler por un posible fraccionamiento de dos contratos denunciado por el grupo municipal de EU, que ha decidido personarse en el juicio para aportar más documentación y ampliar la denuncia. Por último, respecto del área de urbanismo de la que la formación política ha destapado varias irregularidades, Pardo se mostraba perplejo ante el silencio cómplice ante uno de los casos más graves de los últimos años que implica a todo el gobierno en un posible caso de corrupción urbanística. Parece evidente que Campello tiene un problema con su urbanismo cuando 3 de sus últimos 4 concejales/as pertenecientes a distintos grupos políticos se han visto manchados por noticias relacionadas con la corrupción.

Pardo finalizó convocando a las personas asistentes a continuar la campaña puerta a puerta para sumar más apoyos. “Nuestros vecinos y vecinas deben saber que estamos ante una oportunidad histórica para que se lleven a cabo propuestas realistas que benefician a toda la ciudadanía de El Campello y su economía y no a determinadas personas vinculadas a grupos políticos. Estas no son unas elecciones municipales más”.