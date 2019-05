Pedro Mario Pardo: "De los últimos 4 concejales, 3 se han visto afectados por noticias vinculadas a la corrupción urbanística"

Educador infantil de profesión y vocación, mi experiencia política se inicia en mi adolescencia con el movimiento “No a la guerra” en 2003. La situación política de ese momento me despertó una necesidad de actuar en la sociedad. Desde entonces, he participado en plataformas por la educación pública y, como parte activa en el 15 M, entre otras. Hace 4 años mi partido me dio la oportunidad de ser concejal en El Campello, municipio que me trae buenos recuerdos de mi adolescencia trabajando en la playa como hamaquero.

En esta legislatura creo haber demostrado ser una persona conciliadora, cercana, con objetivos claros y con palabra.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

En nuestro programa presentamos 10 proyectos que impactan positivamente en la ciudadanía precisamente por ser factibles de realizar en 4 años. Pero por mencionar dos, mencionaría la apertura de un punto de respiro familiar y un punto de información a la ciudadanía. El primero pretende reconocer y aliviar la sobrecarga física y emocional que experimentan las personas cuidadoras de personas dependientes, de manera que al menos 1 vez por semana puedan dejar a su familiar a cargo de un equipo de profesionales que además podrá asesorarles y resolver dudas si lo desean. Que las personas cuidadoras, que en nuestro municipio son muchas, puedan tener un momento de respiro para sí mismos, es muy importante para su salud.

Por su parte el punto de información a la ciudadanía pretende dar respuesta a las dudas que tiene la gente respecto a trámites administrativos, información de subvenciones, ayudas y bolsas de empleo a las que pueden optar, etc.

Muchas veces la burocracia desmotiva, resta tiempo valioso y frustra.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Solo existen dos formas que han de ir de la mano: mejora del servicio y corresponsabilidad ciudadana. Para mejorar el servicio, es necesario su municipalización: con la parte del presupuesto que la FCC necesita conservar para tener un beneficio por la prestación del servicio, el ayuntamiento podría ampliar y mejorar las condiciones del servicio para la ciudadanía y para la plantilla de empleados y empleadas. Para aumentar la corresponsabilidad de la ciudadanía es necesario incluir en las ordenanzas la limpieza de orines y reforzar la educación medioambiental de los centros educativos para fomentar conductas cívicas y de convivencia en nuestro pueblo.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

En primer lugar es necesario un plan urgente para todo el municipio de ejecución de cosas tan básicas como alcantarillado, carreteras, aceras y farolas, entre otras. Nuestra localidad ha crecido en base a intereses especulativos, obviándose las necesidades de infraestructuras.

En segundo lugar nuestra juventud necesita de un espacio propio estilo centro 14, donde se fomente un ocio saludable como tocar música, bailar, practicar deporte y asociacionismo juvenil, asistir a talleres, participar en la gestión y mantenimiento del lugar. Entendemos que es la mejor manera de prevenir conductas no saludables.

Proponemos convertir el antiguo colegio Padre Manjón en un “Casal de la Joventut” y trasladar el almacén municipal al polígono industrial.

Por último, El Campello necesita un museo etnológico que explique y revalorice sus tradiciones pero también se merece un centro de interpretación en el que se explique lo que transcurrió en la Illeta dels Banyets y sus entornos a lo largo de la historia. El antiguo cuartel de la Guardia Civil es un lugar idóneo para ello.

¿Cuál es su modelo de ciudad y cuál sería su política económica?

Nuestro modelo de ciudad va intrínsecamente ligado con nuestro modelo económico.

Para tener una ciudad avanzada, sostenible y que cubra las necesidades de su ciudadanía y el turismo, es necesario, por un lado tener unas cuentas saneadas y por otro elaborar unos presupuestos dirigidos precisamente a conseguir el modelo de ciudad descrito. Para ello, consideramos necesaria la realización de auditorías económicas, de personal y de urbanismo.

Por ejemplo, hay departamentos con mayor y menor sobrecarga de trabajo por lo que resulta imprescindible reorganizarlos para potenciar el rendimiento de nuestra plantilla y el servicio prestado a la ciudadanía.

También es necesario revisar los proyectos urbanísticos. Desde finales de los años 90, de los últimos 4 concejalas 3 se han visto afectados por noticias vinculadas a la corrupción urbanística.

Haber actuado en base a los intereses de unos pocos especuladores y no en función de las necesidades de la economía de El Campello en términos de servicios e infraestructuras nos aleja de un modelo de ciudad sostenible y con atractivo económico.

Candidatura:

1. Pedro Mario Pardo Amoros

2. Cristina Fernandez Ruiz

3. Yesica Paola Pizarro Olivera

4. Juan Francisco Navarro Llinares

5. Pablo Caballer Perez

6. Cristina Riquelme Soto

7. Luisa Alvarez Castro

8. Alvaro Castaños Montesinos

9. Patricia Ibañez Duran

10. Alejandro Aliaga Onrubia

11. Estefania Herrero Gonzalez

12. Martin Gil Garganta

13. Manuel Benabent Raggio

14. Francisco Gallego Gallego

15. Rosario Piñera Marin

16. Gregorio Herrero Trigueros

17. Maria Del Pilar Llorente Arriaga

18. Christina Prehn

19. Francisco Martinez Lopez

20. Silvestre Perez Ruano

21. Raquel Perez Anton