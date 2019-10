No somos perros de segunda mano, somos perros abandonados en busca de una Segunda Oportunidad

Contenido patrocinado por:

Somos vidas rotas sin nuestro corazón gemelo, con ojos tristes y mirada en el recuerdo, con la esperanza de volver a nuestra familia.

Cuando salimos de casa con nuestra correíta casi nueva, tan contentos!!! confiando como niños en su papá y su mamá, pensábamos que íbamos a un parque nuevo! Y que era un premio por querer tanto a nuestro nuevo hermanito humano, o a hacer un viaje juntos!!! con tantas maletas….pero jamás imaginamos que nos llevarían a una fría cárcel, o que nos bajarían del coche y jugando al escondite arrancarían dejándonos aterrados, encontrando nuestro destino fatal al intentar alcanzaros, nuestro delito solo ha sido amar incondicionalmente.

Nos desnudamos de alegría y nos vestimos de tristeza, sin caricias y sin norte, nuestro rabito ya sin vida, no se mueve como cuando te veía llegar del trabajo, ni los ojos brillan sin tu luz.

Cuando os vimos marchar nos rompisteis el corazón y no sabemos por qué!!! Si tú no vuelves… al menos perdóname por haber creído que era tu perro, y si vuelves piensa que no te guardo rencor y que daría mi vida por ti.

"Eso de Olvidarte nunca lo aprendí" Pon un corazón sin hogar en tu vida