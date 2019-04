Miguel Ángel Gosálbez Lloret, una estrella de la bandurria en la Orquesta Batiste Mut

La Orquesta de pulso y púa Batiste Mut tiene a una auténtica estrella de la bandurria entre sus filas. Miguel Ángel Gosálbez Lloret recibió en 2018 y con la máxima calificación el Premi Profesional de Música del Conservatorio Profesional “Guitarrista José Tomás” de Alicante. Ese mismo año obtuvo el Premio Profesional Autonómico de Música (Departamento de Cuerda) por la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana siendo felicitado personalmente por el propio Conseller ya que es todo un hito que un bandurrista obtenga un galardón de esta categoría frente a otros instrumentistas de la familia de la cuerda como violinistas o guitarristas.

Desde la Orquesta Batiste Mut mostraron su agradecimiento a Miguel Angel por no olvidar sus orígenes, eso es algo que dice mucho de él no solo ha nivel profesional sino también a nivel personal.

El día 30 de Diciembre Miguel Ángel recibió un emotivo reconocimiento en su pueblo natal a petición de os suyos. Él acudió pensando que solo iba a dar un concierto junto a la Orquesta Batiste Mut pero cual fue su sorpresa cuando su pueblo y todas las asociaciones a las que pertenece y ha pertenecido quisieron reconocerle por los logros obtenidos.

La Illeta: ¿De donde te viene tu interés por los instrumentos de púa?

Miguel Ángel Gosálbez Lloret: Nací en Relleu y a los 10 años, por influencia de mi hermano mayor, Jaume, que ya tocaba la guitarra me interesé por este tipo de instrumento. Cogí una bandurria que era lo que había por casa pero no sabía que me iba a gustar tanto.

La Illeta: ¿Qué te sedujo de la bandurria?

M.G.A.: En realidad en mi especialidad entran todos los instrumentos de púa como el laúd pero sí es cierto que al final cada uno se especializa más en uno que en otro. En mi caso ha sido la bandurria aunque también me identifico con el contralto el barítono, la mandolina. Cada instrumento tiene su tesitura su timbre, la bandurria hace la parte del soprano, es decir el más melódico y por lo tanto el que hace las partes solistas.

La verdad es que tampoco sabía esto cuando la escogí cuando tenía 10 años.

L.I.: ¿Cómo fueron tus inicios con el instrumento?

M.A.G.: En Relleu tenemos una agrupación musical que hacemos música folk mediterránea, combinamos varios estilos . Música de la tierra como jotas pero también música sefardí, abarcamos todo el Mediterráneo

Con este grupo desarrollo una de mis dos vertientes musicales, la segunda es la más clásica. Usamos buzukis griegos.

Lo que ocurre con la música folk es que es muy amateur y si quieres ser un profesional al final acabas abandonándolo pero realmente mi base ha sido en la música folk.

De hecho, formé parte del grupo músico-vocal Albaladre cuando tenía entre 16 y 20 años donde aprendí ritmos y músicas latinoamericanas y también coincidí con Juan Miguel Asensi en el grupo Alicante Plectro Ensemble donde permanezco en activo.

L.I.: ¿Cuándo decidiste comenzar tu formación más académica del instrumento?

M.A.G.: A los 17 años hice el grado elemental de instrumentos de Púa y empiezo a tocar con la Orquesta Batiste Mut, donde llegó también por influencia de mi hermano y porque se trata de una orquesta referente en la zona, de las más conocidas y de las más antiguas. Al mismo tiempo entré en la Orquesta de la Federación Alicantina de Plectro Mar y Montaña, empecé al mismo tiempo que en la Batiste Mut y en la que también estoy en activo.

Como no estaba implantada mi especialidad en el Conservatorio de Alicante, empecé a estudiar por mi cuenta con un profesor de Altea, Jaime Alvado, que estudio en Barcelona, en el conservatorio del Liceo la especialidad de Instrumento de Púa.

L.I.:¿Cómo llegaron los premios?

M.A.G.: En 2015 se implantó la especialidad de Instrumentos de Púa en el Conservatorio Profesional de Música “Guitarrista José Tomás” de Alicante- y empecé a estudiar el grado profesional con mi profesora Maryla Díaz. Terminé en tres años, un grado de seis, y he sido el primero en terminar y, además, obtuve el premio del Conservatorio de Alicante, porque obtuve la máxima calificación y cuando ganas el del conservatorio te puedes presentar al premio de nivel autonómico.

Después conseguí el autonómico también conseguí el premio y la verdad es que no me lo esperaba. Se da a uno de cada especialidad, en mi caso era toda la cuerda, yo estaba con la bandurria y la mandolina pero competía con violinistas, es decir estaba dentro del saco de toda la cuerda, porque hay quien pueda pensar que estaba yo solo y me lo dieron porque estaba yo solo. La novedad fue que el instrumento clásico apegado es el violín o el chelo o un instrumento de cuerda frotada pero en este caso el premio se lo dieron a un violinista y a mi, creo que con este premio se elevó de categoría al instrumento, incluso me felicitó gente a nivel nacional ya que en ninguna comunidad autónoma nadie había conseguido algo así. Nigún bandurrista o instrumentista de plectro lo había conseguido.

L.I.: Recientemente ofreciste como solista un concierto junto a la Banda Municipal de Alicante. ¿Qué tal la experiencia?

M.A.G.: Fue una experiencia muy bonita pero un poco complicada en el sentido de conjuntar la banda con la bandurria. En los ensayos no había el mismo material que en el concierto, en los ensayos me escuchaban poco luego yo le escuchaba mucho, fue difícil conjuntar técnicamente la bandurria con la banda, ese fue el reto más complicado. Por otro lado nunca había estado en la situación de estar entre un director y una banda como artista solista. Al final, se disfrutó.

De alguna forma hay un acuerdo entre el solista y el director hay un acuerdo pero al final el director sigue un poco al solista que tiene el papel principal.

Creo que gusto porque se produce un contraste especial entre la bandurria y la banda, tuve bastante felicitaciones por profesores del conservatorio que tienen bastante criterio.Toque un concierto de Cimarosa en Do menor, adaptado a banda y mi papel me lo adapté yo ya que mi parte, cuando me propusieron hacer este instrumento la pregunta es qué toco entonces al final ellos tenían adaptado un concierto de oboe para banda, así que ese papel de oboe lo adapté yo para a la bandurria utilizando técnicas propias del instrumento, polifonías etc…

L.I.: ¿Dónde desarrollas más tus habilidades y qué tipo de obras son las que más te motivan?

M.A.G.: Donde realmente más me exploto es la Orquesta Batiste Mut, aunque toco con bastantes agrupaciones donde mejor me siento es en la Batiste Mut. Allí mi papel es el de concertino.

Tenemos un montón de adaptaciones de otros formatos pero realmente donde más cómodo te sientes es en las obras que son concebidas para estos instrumentos en donde se explota realmente su sonoridad y después tocas cosas que están poco tocadas y el resultado es muy satisfactorio, queda muy bien.

Ahora estoy estudiando en el conservatorio superior de Murcia, en donde estamos tocando una pieza muy contemporánea, es decir si una obra está bien hecho no me importa a qué estilo pertenezca.

L.I.: ¿Cuales son tus planes de futuro? ¿Te planteas la composición?

M.A.G.: Sí, pero ciertamente eso está bastante lejano. Actualmente continuo mi formación como intérprete en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Massotti Littel” de Murcia, en donde curso el grado superior con el profesor Héctor M. Marín, a la vez que el grado profesional de Piano con el Profesor Ángel Casero, en el Conservatorio Profesional de Música “Guitarrista José Tomás” de Alicante. Mi aspiración en un futuro es ser profesor en el conservatorio aunque es complicado porque, al final no somos muchos los que estudiamos esta especialidad pero al mismo tiempo no hay mucha demanda, no obstante ese es mi objetivo.