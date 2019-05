Miguel Ángel Cuartero: “El municipio tiene un gran potencial deportivo al que no se le presta atención”

Miguel Ángel Cuartero

Soy Miguel Ángel Cuartero (Mikel). Nací en Alicante en 1972, y desde muy pequeño mi familia y yo hemos pasado los veranos en El Campello, donde fijo mi residencia definitivamente en 1.999. Siempre he sido un apasionado del deporte; he practicado hockey hierba, baloncesto, y desde hace unos años tiro olímpico. Soy deportista de élite nivel A por la Generalitat Valenciana y deportista de alto nivel DAN por el Consejo Superior de Deportes. También soy entrenador superior de baloncesto, y llevo siempre el deporte como filosofía de vida. En lo concerniente a lo profesional, soy Director de Seguridad, experto en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y Técnicas Avanzadas de Gestión de Personas en las Organizaciones, y desarrollo mi actividad laboral como gestor de personas y operaciones en una multinacional.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

Desde los Verdes Ecopacifistas de El Campello creemos necesario la realización de un plan social de empleo que ayude a mejorar la empleabilidad de los grupos más vulnerables (mayores de 55 años, desempleados de larga duración, jóvenes sin experiencia,…), para reinsertarlos de nuevo al mercado laboral, o darles su primera oportunidad. Este plan incluiría la creación de una bolsa de trabajo, que dé apoyo sobre todo al área de infraestructuras del Ayuntamiento, y sirva para mejorar la capacitación profesional de estas personas.

Por otra parte, es de enorme importancia la buena gestión y el respeto al dinero del contribuyente.

Todos tenemos en mente el rescate a las entidades financieras, y con ello, la idea generalizada de que en realidad no sabemos dónde va nuestro dinero. La gestión empieza en el propio municipio que aprueba (cuando lo hace) unos presupuestos. A partir de esto, lo único que nos queda a los contribuyentes es pagar. La nula posibilidad de participación, y una casi inservible página web donde mirar los gastos que se producen dentro del municipio, haciendo poco uso de las herramientas que ampara la Ley de Transparencia, nos da como resultado el desasosiego de la ciudadanía al no saber dónde va el dinero que paga. Además, en El Campello pagamos sentencias millonarias por indemnizaciones, resultado de nefastas políticas que faltan el respeto al dinero del contribuyente.

Una gestión eficiente, y sobre todo responsable, permitiría ampliar y mejorar los servicios e infraestructuras municipales, reducir la carga fiscal, y en definitiva mejorar la vida de los vecinos de El Campello.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

La limpieza mejora cuando la percepción que tiene la ciudadanía del bien común, también mejora. Es básico inculcar que no tienes que hacer en la calle lo que no haces en tu casa. No recoger los excrementos de los animales, no tirar papeles al suelo, reciclar, no romper el mobiliario, etc. Para eso, desde Los Verdes Ecopacifistas creemos que hay que incentivar el uso de la calle, y que la ciudadanía sienta que es su casa también, donde juegan, se desarrollan, pasan tiempo en familia o con amigos, y tienen que mantenerla limpia.

Para conseguirlo es necesario hacer que la calle sea atractiva, proporcionar áreas recreativas, parques y paseos, zonas deportivas, y dotarlas de la infraestructura y el mantenimiento necesarios para que se conserven en buen estado.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

El municipio tiene gran potencial deportivo al que no se le presta atención. Las instalaciones se encuentran muy diseminadas, con un pabellón polideportivo que ha perdido su esplendor y unas zonas municipales que no cuentan con espacios deportivos suficientes, ni con una buena comunicación para acceder a los mismos.

No se ha tenido en cuenta que el Centro Social tiene unos usuarios muy variados, desde juventud a tercera edad, y que cada uno de estos colectivos necesita su espacio y desarrollo.

El municipio también carece de Centro de Día para todas aquellas personas que lo necesitan, así como de una guardería municipal para niños de 0 a 3 años.

En cuanto al estado de las carreteras, barrios y calles, es lo primero que identificamos cuando accedemos al pueblo. Necesitamos medidas que garanticen el mantenimiento y conservación de nuestras aceras, calles, farolas, etc. Sobre todo en aquellas zonas más afectadas como zona norte, Muchavista, Ballestera, etc.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

Si hablamos de modelo de ciudad, optamos por una gestión sostenible, basada en la calidad de vida de las personas, el respeto por el medioambiente, y una estructura económica sólida.

Como hemos dicho antes, es necesario mejorar algunas infraestructuras y crear otras nuevas para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Optimizar y ampliar las instalaciones deportivas y emprender políticas que incentiven el ejercicio físico al aire libre y el ocio en familia. Por otro lado, también queremos un Campello moderno y conectado digitalmente, en el que los ciudadanos puedan tener conexión wifi pública, y con aplicaciones que faciliten las gestiones rutinarias con las distintas áreas del ayuntamiento. La Tierra es nuestro primer hogar, y la ciudad es donde se vive el día a día. Queremos un Campello verde, comprometido con el medioambiente y energéticamente sostenible, en el que las energías renovables vayan ganando terreno a las tradicionales. Que potencie y facilite el reciclaje de residuos.

Para que todo esto sea posible, es necesario contar con una economía fuerte, y en ese sentido el Ayuntamiento debe poner en marcha proyectos para potenciar el turismo, la hostelería y el comercio, pilares básicos de la economía del municipio de El Campello. Estos proyectos incluirían medidas como planes de apoyo a autónomos, emprendedores y pequeño comercio o campañas de promoción turística que ayuden a reducir la estacionalidad del sector.

¿Cuál será su política económica?

Por respeto al dinero del contribuyente, la política ha de ser transparente, cercana y sabiendo con qué se quiere cumplir. Necesitamos implantar nuevas tecnologías que acerquen la administración a los contribuyentes y optimicen las estructuras y procesos, generando a su vez ahorro económico.

Desarrollaremos un plan de ayudas fiscales que incentiven el comercio local. También es necesario facilitar y agilizar los trámites en la apertura de los nuevos negocios. Además, debemos promover la actividad industrial en nuestros polígonos.

Candidatura:

1. Miguel Angel Cuartero Diaz

2. Jose Manuel Marco Juan

3. Carmen Soledad Sanchez Torrecillas

4. Andrea Rodriguez Ivorra

5. Juan Canalejo Palomares

6. Irene Talavera Portuondo

7. Walter Javier Gonzalez Malara

8. Emilia Maria Aguilar Navarro

9. Sergio Navarro Rafols

10. Catalina Torrecillas Asensio

11. Francisco Marco Juan

12. Tamara Felipe Garcia

13. Juan Jose Crisol Perez

14. Francisca Josefa Solber Zaragoza

15. Alejandro Giner Perez

16. Maria Diez Rico

17. Sergio Marco Mallebrera

18. Rosa Mª Solbes Zaragoza

19. Sergio Jativa Martinez

20. Eva Maria Cuartero Diaz

21. Maria Elena Margo Anguiano