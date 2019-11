Medio Ambiente inicia la segunda fase contra la procesionaria mediante endoterapia vegetal

La concejalía de Medio Ambiente, ha comenzado a aplicar la segunda fase contra la procesionaria, a través de un tratamiento novedoso denominado “Tree Injection” o “Endoterapia vegetal”, un método alternativo fitosanitario para el arbolado urbano, de bajo impacto ambiental, cuya aplicación consiste en la inyección directa del tratamiento en el sistema vascular de las plantas.

Según explica el concejal del área, Julio Oca (Cs), este novedoso sistema es complementario al de la pulverización. Ambas técnicas se aplican durante los meses de otoño e invierno en todos aquellos ejemplares de pinos ubicados en lugares públicos, para evitar que el insecto llegue a su fase adulta y, de esta manera, reducir el daño que provocan en el arbolado y el impacto que tienen sobre la población. Este plan de lucha contra la procesionaria acabará al finalizar el invierno, con la retirada de bolsones de los insectos.

Fincas Particulares

La concejalía de Medio Ambiente prioriza el combate a la procesionaria, motivo por el que articulan medidas proactivas para erradicarla, si bien no ocultan su preocupación por la situación que se da en algunas fincas de particulares “en las que no se actúa contra esta plaga y, en consecuencia, las bolsas de estos insectos proliferan, convirtiéndose así en focos de expansión, donde el Ayuntamiento no puede actuar”, manifiestan.

El concejal de Medio Ambiente, ha explicado que la única manera que tienen de reducir el impacto de esta circunstancia es llevar a cabo de forma periódica campañas de comunicación directa con los propietarios, colegios privados y administradores de fincas e informarles personalmente de los peligros de esta plaga, así como de la obligación que tienen de combatirla de forma preventiva en sus jardines y zonas privadas.

El tratamiento de control biológico de la procesionaria del pino se inició durante el pasado mes de julio, mediante la instalación de trampas de feromonas en diferentes lugares de nuestro municipio. Superada esta primera fase, cuyo objetivo fue evitar el apareamiento del insecto en su estadio de mariposa, procediendo a capturar estos ejemplares para reducir los niveles de futuras puestas, la concejalía inicia la segunda etapa del control, con el propósito de concienciar a la ciudadanía de los peligros de la no erradicación del insecto.