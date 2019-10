Más de 20 personas con parálisis cerebral de APCA se movilizan para pedir que se cumplan sus derechos

× 1 de 4 Ampliar × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

Personas con parálisis cerebral de APCA se han movilizado este miércoles, con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra el 6 de octubre, para pedir que se cumplan sus derechos y conseguir así lograr una inclusión real en la sociedad.

Durante la jornada se ha dado a conocer la campaña #DaleLaVuelta, puesta en marcha por el Movimiento ASPACE, que pretende visibilizar las situaciones de vulneración de derechos de las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo, y lograr que la sociedad empatice con esta realidad.

A través de diferentes vídeos realizados con un toque de ironía y humor, #DaleLaVuelta trata de acercar a la sociedad ocho situaciones reales en los que se ha dado la vuelta a la realidad y son las personas que no tienen parálisis cerebral las que ven vulnerados sus derechos.

En concreto, la campaña se centra en el reclamo de derechos como la igualdad y la no discriminación, el empleo digno y la inclusión laboral, la accesibilidad física y cognitiva en todos los aspectos de la vida cotidiana, así como las herramientas técnicas y sociales necesarias para llevar una vida autónoma e independiente con capacidad de decisión.

Asimismo, un grupo de personas usuarias, profesionales, voluntarios y voluntarias de la Asociación se han desplazado esta mañana hasta la plaza del Gallo Rojo en El Campello, para reclamar los derechos de las personas con parálisis cerebral. Un acto que también ha contado con la presencia de los concejales del ayuntamiento de El Campello Rafael Galvañ y Maria Lourdes Llopis.

De la misma manera, durante la mañana se ha desarrollado una acción de movilización en redes sociales en la que se ha animado a la ciudadanía a subir una foto del revés con el hashtag #DaleLaVuelta y a la que se han sumado numerosos influencers.

Desde APCA recalcan que en España viven 120.000 mujeres y hombres con parálisis cerebral que ven cómo sus derechos no se respetan del mismo modo que los del resto de la ciudadanía. De hecho, afirman que esto ocurre porque viven con una pluridiscapacidad que les condiciona a nivel físico, cognitivo, sensorial y emocional.

Además, el 80% de las personas que viven con parálisis cerebral y otras discapacidades afines tienen grandes necesidades de apoyo. Y desde la entidad insisten en que se enfrentan a un entorno que les excluye porque sus necesidades no son tenidas en cuenta. Así, la discriminación hacia las personas con parálisis cerebral tiene dos caras: primero por su pluridiscapacidad no comprendida y, en segundo lugar, por precisar grandes necesidades de apoyo que no son atendidas.

De hecho, la gran mayoría considera que sus derechos no tienen la misma consideración que los del resto de la ciudadanía. Y muchas de ellas aportan testimonios de situaciones en las que sus derechos no han sido respetados. Entre los derechos más vulnerados destacan la discriminación social arbitraria, la imposibilidad de participar en actividades culturales y de ocio, la falta de apoyo en entornos educativos ordinarios, la falta de accesibilidad universal, las dificultades de movilidad y la invasión de su intimidad personal.

Por otra parte, destaca la situación de especial vulnerabilidad de la mujer con parálisis cerebral ya que, del total de las discriminaciones manifestadas, dos terceras partes han sido evidenciadas por mujeres. La sobreprotección hacia la mujer y los prejuicios sociales impiden que ellas formen parte de programas vinculados a la autonomía y la vida independiente, menguando así su participación activa en la sociedad.

Principales reivindicaciones de las personas con parálisis cerebral

Y es que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Movimiento ASPACE reclama en su manifiesto, elaborado con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, garantizar una atención interdisciplinar y universal a la parálisis cerebral a lo largo del desarrollo vital de las personas; establecer sistemas de coordinación entre los servicios sanitarios y los de atención social; realizar investigaciones sociales para establecer la dimensión de las necesidades del colectivo y facilitar recursos de atención suficientes financiados de forma adecuada en todas las Comunidades Autónomas; promover el acompañamiento social para la toma de decisiones y la curatela como alternativas a las incapacitaciones judiciales y ofrecer una especial protección a la mujer con parálisis cerebral, que se enfrenta a las situaciones de vulneración más graves, como las esterilizaciones forzosas, la violencia de género o la intromisión en su vida íntima.

http://www.dalelavuelta.net/#

Vídeo de la campaña Día Mundial Parálisis Cerebral 2019. "Dale la Vuelta"

Sobre Confederación ASPACE

Confederación ASPACE aglutina a casi a la totalidad de las entidades especializadas en parálisis cerebral de España y desde 1984 compone un movimiento de personas, familias, profesionales y entidades especializadas en prestar los servicios y apoyos adecuados en cada etapa vital de las personas con parálisis cerebral. La Confederación ASPACE cuenta con 20.400 personas asociadas, 5.300 profesionales y 1.700 voluntarios entre las 85 entidades que lo conforman. Además, dispone de 230 centros de atención directa. www.aspace.org

Sobre APCA

La Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante (APCA) se crea en el año 1977 gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de padres con hijas e hijos con parálisis cerebral, ante la necesidad de brindarles la mejor atención posible. Después de mucho esfuezo y múltiples gestiones, el Ayuntamiento de Alicante cedió unos locales en la Plaza de Joaquín Mª López de Alicante y allí comenzó un nuevo futuro para muchas personas. En 1988, la Diputación cedió los terrenos para la construcción del Centro de Día y Centro de Educación Especial “Infanta Elena” que fueron inaugurador por S.A.R. la Infanta Dª Elena. Una gran apertura que se conmemoró con una creación del Escultor alicantino José Gutiérrez Carbonell, un monumento inspirado en el logotipo de la Asociación y que, en la actualidad, se ha convertido en un auténtico emblema para APCA. Ante la necesidad de aumentar las instalaciones y los servicios, la Diputación amplió la cesión de terrenos para la construcción de la Residencia en 2001. Durante todos estos años, la labor de APCA ha sido muy intensa con el objetivo de ofrecer la mejor calidad en lo servicios de diagnóstico, atención y rehabilitación a las personas atendidas en sus Centros, así como asesoramiento y apoyo a las familias.

www.apcalicante.com