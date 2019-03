Los vecinos de Amerador y Coveta, hartos de pagar doble billete en el TRAM

Los vecinos de Coveta y Amerador de El Campello mantienen una lucha desde hace años en la que reivindican que la parada del Tram de Venta Lanuza, al límite del termino municipal, se incluya en el tramo TRAM (A) con el fin de que los usuarios no tengan que pagar doble billete.

Esta es una demanda histórica que tiene muy presente la asociación de vecinos AMECOVE y que ha vuelto a reactivar con escritos al Ayuntamiento y reuniones con los sindicatos de FGV

El pasado 25 de enero desde AMECOVE trasladaron de nuevo a los sindicatos de trabajadores de FGV (CCOO y UGT) esta reinvidicación así como la necesidad de eliminar la roca en la Avenida Central de Coveta, cuya presencia impide la visibilidad en un cambio de rasante, poniendo en peligro la circulación del tráfico.

Pero ciertamente, el punto más importante de este encuentro fue la inclusión de la estación de Venta Lanuza en el tramo TRAM (A) y equipararse así por fin a otros municipios de la Mancomunidad Metropolitana siendo válidos los títulos de transporte ordinario que ahora lo son para la estación de Poble Espanyol.

Según explican desde AMECOVE, desde los sindicatos no vieron inconveniente que, existiendo un servicio de bus a la estación de Venta Lanuza, no habría inconveniente por FGV de alargar el tramo A hasta Calapiteres aunque no más allá pero que para ello, desde el Ayuntamiento se debería promover una reunión a tres bandas en su solicitud a la que deberían concurrir el resto de municipios de la Mancomunidad, una delegación de FGV y Auplasa,empresa que e atribuye el transporte metropolitano por carrertera.

Desde la asociación de vecinos trasladaron por escrito este requerimiento a la administración local y a la mancomunidad sin recibir respuesta alguna.

Desde AMECOVE piden a la adminsitración local que tengan a bien priorizar esta reclamación histórica de los vecinos de la Zona Norte de El Campello, que ven en esta situación una merma de sus derechos como vecinos de El Campello.

“Es lamentable ver como los revisores de FGV, cumpliendo con su obligación, reclaman a los jóvenes que tienen que utilizar este transporte público que tengan que pasar dos veces por taquilla”, explica el presidente de la asociación AMECOVE, Eduardo Seva Román.