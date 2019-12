Los Reyes de la Casa os desean Feliz Navidad y próspero Año Nuevo

¡Os deseamos “Feliz Navidad y un próspero 2020” cargadito de Amor y Paz! Y que todos los ángeles de cuatro patas que esperan un hogar como nosotros, alcancen esa mano que sepa acariciar para toda la vida, que encuentren la retina que se fije en ellos y les den el amor que tanto merecen, que la magia de la Navidad les envuelva para siempre en un futuro prometedor.

A los Reyes Magos les pedimos muchas pelotitas de colores para jugar con nuestro mejor amigo, saltar y correr juntos por las montañas y nadar en lagos cristalinos, os prometemos cariño infinito y por supuesto ese alegre movimiento de nuestras colitas, esas que nos pusieron cuando a Dios se le acabaron las alitas.

Queridos Humanos, no sabemos vivir sin vosotros, por eso os pedimos que no compréis perros, no somos juguetes, un Amigo no se compra ¡Se adopta!, nuestro corazón es tan sincero como frágil, se rompe con facilidad cuando se nos confunde con peluches, a nosotros no nos pueden guardar en el armario cuando los niños se cansan de jugar, y acabamos abandonados… sin entender nada… sin saber sobrevivir solitos, por eso estas Navidades ven a visitarnos y Llévanos contigo!

¡Queremos celebrar todas las Navidades a tu lado!