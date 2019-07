Los grupos de la oposición pasarán a ocupar espacios infrautilizados del edificio de la Biblioteca

Los grupos de la oposición se trasladan del edificio principal del Ayuntamiento a despachos no utilizados del edificio de la Biblioteca Rafael Altamira. Una medida que, según el alcalde Juanjo Berenguer, se adopta ante el enorme déficit de espacio que padece el edificio que obliga incluso a que algunos funcionarios tengan que trabajar con mesas en los pasillos del edificio. El Ayuntamiento ahora cuenta con 8 partidos, 5 de ellos en la oposición y el edificio antiguo no cuenta con cinco despachos disponibles.

"Quiero recordar que el Ayuntamiento no es exclusivamente este edificio, hay otras dependencias municipales en El Campello que también son Ayuntamiento, como las oficinas del Área de Infraestructuras en la Avenida de la Generalitat o las de Urbanismo en la plaza de la Iglesia, donde tienen sus despachos los concejales responsables de cada área", matizó Berenguer. El alcalde explicó que en el edificio de la Biblioteca hay espacios que no se utilizan además, en esta nueva legislatura, las Comisiones Informativas que hasta ahora se realizaban en una sala de reuniones junto a alcaldía, se harán en la Biblioteca ya que, con el aumento de grupos, contarán con 15 concejales, más el secretario, y los técnicos de cada área.

Además en este edificio se van a trasladar las, juntas de gobierno, las mesas de negociación, mesas de trabajo por lo que se le va a dotar de más actividad municipal, añadió el primer edil.

La Oposición no ve con buenos ojos la medida

Los grupos municipales de PSOE, Compromís, EU, Podem y RED no han visto con buenos ojos esta medida pues les parece que este cambio supone apartar a los grupos del edificio consistorial entorpeciendo así su labor de control.

La oposición al completo expresa su tremendo enfado por lo que consideran un desprecio a su labor de fiscalización por parte del alcalde y sus socios. Y no están de acuerdo con el argumento de que no hay espacio en el Ayuntamiento, ya que tanto PP como Cs aún no han desocupado los despachos que utilizaban cuando eran oposición, por lo que exigen que se cumpla lo que recomienda en la ley reguladora de las entidades locales de que la oposición debe tener su espacio en el edificio del consistorio.

Los grupos declaran que solo quieren que les dejen trabajar, que se cumpla la ley, y ocupar el lugar que les han otorgado los vecinos y vecinas de El Campello. Entienden imprescindible disponer de un espacio adecuado en el Ayuntamiento para poder realizar el control y la fiscalización de la labor de gobierno. Aunque lo anteriormente dicho parece evidente y además así ha sido hasta ahora, lo cierto es que a día de hoy la oposición no dispone de ningún espacio en el Ayuntamiento.

