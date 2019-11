Las residencias ORPEA comprometidas con la vacunación de las personas mayores contra la gripe

× Ampliar Instalaciones de Orpea en El Campello

En otoño, las personas mayores tienen una cita sanitaria ineludible: la vacunación frente a la gripe. Las sociedades médicas recomiendan la vacunación de las personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años, para prevenir esta enfermedad infecciosa viral, así como sus consecuencias más graves: neumonías, bronquitis, otitis y sinusitis. En ORPEA son conscientes de la importancia de esta medida profiláctica. De hecho, su directora Sanitaria, Victoria Pérez, asegura que “la vacunación es la medida más eficaz para prevenir la gripe y sus graves complicaciones, así como para evitar contagios”. Por ello, sus centros se suman a la campaña anual de vacunación promovida por la Administración Pública y se encargan de informar a la persona mayor y sus familiares, de gestionar las vacunas y de suministrárselas a los usuarios en la propia residencia, ahorrándole el que tengan que trasladarse hasta su centro de salud para realizar este trámite. “De este modo, además, conseguimos que aumente la cobertura de vacunación entre los residentes, protegiéndolos de manera personal y comunitaria”, sostiene la doctora Victoria Pérez.

Esta afección respiratoria aguda puede provocar fiebre de hasta 39 ºC, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, estornudos, tos intensa y persistente, moqueo, lagrimeo y faringitis leve durante, aproximadamente, siete días. Aunque estos síntomas no resultan problemáticos en primera instancia, en las personas mayores se debe extremar el cuidado para que no surjan complicaciones, ya que, por regla general, su sistema inmune está más debilitado. Además, también puede poner en riesgo sus vidas si no se protegen correctamente.

¿Cuándo deben vacunarse?

La campaña de vacunación comienza a finales de octubre y se extiende durante todo el mes de noviembre. Se suele realizar antes de que bajen drásticamente las temperaturas, porque es entonces cuando existe mayor riesgo de contraer la gripe y contagiarse. Además, se tiene en cuenta que la inmunidad frente al virus tarda en desarrollarse unas cuatro semanas.

Para poder empezar con el proceso de vacunación de manera eficiente, ORPEA inicia en septiembre las informaciones a los familiares y residentes sobre la conveniencia de la vacunación para el bienestar de los mayores y obtener el consentimiento de aquellos que estén interesados. Además, aprovechan para recordar que la vacunación de los familiares es también una medida de protección de los residentes.

La vacuna de la gripe confiere inmunidad un máximo de 12 meses, por lo que es preciso revacunarse cada año para reforzar las propias defensas y que se adapten a las nuevas cepas circulantes.

A partir de los 65 años, además de la vacunación para prevenir la gripe, también se aconseja recibir la vacuna antineumocócica, que se administra una vez en la vida, y que protege frente a la neumonía causada por la gripe.

Vacunación de los profesionales

La vacuna de la gripe también está recomendada en aquellas personas que trabajan en instituciones geriátricas, puesto que están en contacto con población vulnerable. Por eso, ORPEA también informa a sus profesionales sobre la necesidad de que se vacunen para evitar infectarse y contagiar a los residentes.