La oposición vota en contra al Presupuesto por falta de consenso en su realización y ausencia de inversiones

Los grupos de la oposición han mostrado su rechazo unánime a unos presupuestos que, en su opinión no marcan una dirección política clara al carecer de inversiones de calado. La falta de negociaciones y consenso en su aprobación también ha sido uno de los factores que los grupos de la oposición puso sobre la mesa para argumentar su voto en contra.

PSOE: "No se ha consultado ni a los sindicatos ni a los grupos políticos"

El Partido Socialista lamentó que las cuentas se aprueben sin escuchar las demandas de los sindicatos ni vecinos. "No es la primera vez que he dicho que en aquellas cosas que sean beneficiosas para el municipio nos encontrarán y tendrán nuestro apoyo pero por la actitud de no contar con la opinión de sindicatos y del resto de grupos políticos, votaremos en contra", explicó su portavoz Vicente Vaello quien echo en falta inversiones o la creación de una partida de contingencia para imprevistos. Por último animó a que se comenzara a trabajar en la realización de presupuestos participativos, al menos en inversiones, que tan buen resultado están dando en otros ayuntamientos.

Compromís: "Los podían haber presentado el primer mes de la legislatura"

Desde Compromís lamentaron profundamente la falta total de participación ciudadana y la falta de interés por llegar a un acercamiento político con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento "tampoco han tenido ningún interés de escuchar a los trabajadores del Ayuntamiento ni considerar sus reivindicaciones, algunas de ellas históricas", explicó su portavoz Benjamí Soler quien calificó este pleno de "paripé".

Soler explicó que "estos números que presentan vacíos de contenido y que parece que llevan trabajando durante cinco meses de legislatura podían haberlos podido presentar el primer mes y tener así presupuesto para 2019, porque no existe ningún proyecto que justifican las partidas".

Por último, destacó un aumento considerable, 216.000 euros de la partida de Fiestas y Eventos, "esto no nos parece ni bien ni mal porque no sabemos qué lo justifica pero lamentamos que no se nos aprobara nuestra moción sobre el bono juvenil de transporte porque su coste sería inasumible".

Esquerra Unida presentó 59 enmiendas, todas rechazadas

Pedro Mario Pardo calificó de "pantomima" lo que se vivió el jueves 7 de noviembre en el pleno municipal. Para su confección no ha habido participación, ni negociación, ni diálogo, pero según el portavoz es una actitud coherente con las medidas que ha adoptado el gobierno municipal, "nos prohibieron el acceso a los expedientes y nos expulsaron del ayuntamiento a todos los que no pensamos como ellos".

El edil de EU no ve en este documento un proyecto claro para el municipio "creo que se han repartido 30 millones de euros, 6 mas que el año pasado entre las diferentes concejalías". Pedro Mario echó en falta proyectos necesarios para el municipio como un Casal Jove, un Centro de Día para mayores, un museo, una escuela infantil municipal, planes de empleo, abordar la problemática de altos precios de la vivienda, una nueva biblioteca, una nave para los trabajadores de los servicios públicos, o un proyecto para mejorar el carrer La Mar.

EU fue la única agrupación que presentó enmiendas al presupuestos las cuales fueron rechazadas en bloque sin ni siquiera opción a debatirlas.

PODEMOS: "Son unos presupuestos sin rumbo"

El grupo municipal de Podemos explica que estos presupuestos no han sido negociados, consensuado ni debatidos con los grupos de la oposición. El portavoz de esta agrupación, Eric Quiles, explicó que las cuentas "carecen de personalidad y no dicen el rumbo que tiene que tomar el municipio".

Desde Podemos destacaron que partidas que no se gastaban en su totalidad e incluso se dejaban a mitad, se mantienen. Partidas como por ejemplo: publicidad y propaganda institucional, SGAE, gastos diversos eventos, pirotecnia, iluminación, estudios informes y trabajos seguridad. "Cada equipo de gobierno tiene sus prioridades, y PP, Ciudadanos y Vox han priorizado estas partidas así como la creación de una concejalía de eventos, en lugar de las que proponíamos en Podemos, como son las de feminismo y LGTBI, la de transición energética y la animalista", explica.

Por otro lado, Quiles aseguró que la inversión para la realización de un plan de movilidad urbana sostenible es nula y que no aumenta la inversión en transporte y tampoco observan capital para la conservación y restauración del patrimonio histórico del municipio.

Según la formación morada no se ha aumentado el gasto en Servicios Sociales, aunque se ha querido vender como un presupuesto social, y en cambio sí que ha crecido el sueldo del alcalde y el de concejales, asesores y asignación a los grupos políticos, "en este apartado PP, Ciudadanos y Vox no han escatimado, 400.000 euros más que en anteriores años", afirma.

Como conclusión, Podemos El Campello no ve una propuesta de futuro para el municipio, solo un parche. "Da la sensación que este equipo de gobierno no sabe hacia donde nos quiere llevar. No se apuesta por la educación, ni por los servicios sociales, ni por las energías renovables, ni por el cuidado y convivencia con los animales, ni tan siquiera por un municipio accesible", afirma su portavoz.

REDcv: El presupuesto no permitirá rebajar el IBI o Plusvalía Municipal

Eduardo Seva, portavoz de REDcv el presupuesto debía haberse elaborado teniendo en cuenta las desfavorables perspectivas económicas para el próximo año. "Estas cuentas son una continuidad de la continuidad solo que peor porque se infla el capítulo I con el ascenso de los salarios en términos de más del 20%, aumento del gasto de personal eventual y las externalizaciones de los servicios sin justificación", explicó el concejal de Red.

Seva apuntó también que no han visto ningún informe jurídico y de intervención con la relación de procedimientos contenciosos y expedientes de justiprecio, gastos de expropiaciones, de indemnizaciones por reclamaciones y sentencias relativas al IBI y Plusvalía Municipal que afectarán al presupuesto municipal lo que genera una situación de incertidumbre. ADemás afirmó que el presupuesto no permitirá rebajar el IBI o la Plusvalía Municipal

Por último REDcV hizo una propuesta: "trasvasar el montante del gasto de personal eventual, casi 300.000 euros al año, a la Unidad Medioamviental de la Policía Local, para dotar de personal y recursos a dicha unidad y que pueda trabajar coordinada con otras administraciones: Costas, Seprona, Consellería, Medio Ambiente…"