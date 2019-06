La bandera LGTBI no ondea en El Campello por primera vez desde 2016

Por primera vez desde 2016, la bandera del arco iris no ha ondeado en el balcón del ayuntamiento ni en ningún otro edificio público de El Campello durante la celebración este viernes del Día del Orgullo LGTBI. Así lo denuncia Compromís, la plataforma del anterior alcalde, Benjamín Soler. Desde Compromís se manifiesta que "La fachada del ayuntamiento es más que una fachada, es un espacio de representación donde aquellas personas que piensan que sus derechos no son respetados pueden sentirse secundadas por los poderes públicos. El ayuntamiento es la casa de todos y todas, no solo de los que piensan, estiman y viven de una determinada manera. La bandera del arco iris debía de haber estado colgada en el balcón, y no hacerlo es no asumir su defensa".

El grupo municipal Compromís muestra su tristeza porque se haya dado un paso atrás y ha advertido que "pese a que al actual equipo de gobierno (PP-VOX-C's) parece que quiere retrodecer en derechos sociales y medidas de sensibilización, El Campello es diverso y siempre lo será, es un pueblo que cree en la igualdad y la diversidad como rasgos de identidad propios y desde Compromís seguiremos trabajando cada día los derechos, la libertad y dignidad de las personas y no darlo por logrado".