Juanjo Berenguer: "Este puede ser el momento para construir El Campello del siglo XXI'

Juanjo Berenguer

“He nacido, me he criado y he desarrollado parte de mi actividad profesional, anterior a la política, en El Campello. Estoy en política municipal desde el año 2003. Desde entonces he desarrollado cometidos en diferentes concejalías, hasta que fui elegido Alcalde en la legislatura 2011-2015. Me gusta dialogar con la gente y, más que andar, me gusta “hacer camino”.

Considero imprescindible el contacto directo con la gente y con el entorno donde vivo”.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

Es muy difícil, por no decir imposible, resumir en solo dos propuestas la mejora de la vida de los ciudadanos. Entiendo que su relación con el Ayuntamiento, por un lado, y con su entorno debería mejorar sustancialmente. En cada barrio hay diferentes preocupaciones que sus vecinos nos manifiestan y que hemos intentado plasmar en nuestro programa electoral.

Un programa que en el Partido Popular consideramos como un contrato con la ciudadanía.

Esa relación de los ciudadanos con su entorno pasa por el estado de calles, parques y jardines, mejora de los servicios y cualquier otro factor que mejore la calidad de vida de los vecinos.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

La limpieza del municipio, tanto en sus calles como en sus playas, debe ser una preocupación constante del Ayuntamiento. Los vecinos nos merecemos vivir y desarrollar nuestra actividad en un entorno amable y limpio. Esa preocupación constante debe traducirse en una mejora del servicio que se presta al usuario.

El mantenimiento de los parques debe ser constante. Los momentos de esparcimiento y diversión de los vecinos deben transcurrir en entornos de los que nos sintamos orgullosos.

Pero nuestra preocupación no debe quedar solo en el mantenimiento de lo que ya tenemos, sino también en el aumento de parques y zonas verdes en las diferentes zonas del municipio. Nuestro compromiso, si contamos con la confianza de los vecinos, es no solo mantener los parques y zonas verdes sino también incrementarlos de forma sustancial en las diferentes zonas del municipio (Muchavista, Centro y Norte) de forma que todos los vecinos tengan un acceso fácil y rápido a los mismos.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

Hay una gran variedad de ideas y propuestas en nuestro programa electoral, que aprovecho para invitar a leer en https://juanjoalcalde.es/programa .

También hay que tener en cuenta la diversidad y longitud de nuestro término municipal.

No sería justo pensar en infraestructuras centralizadas sin pensar en lo que podemos ofrecer a las diferentes zonas de la población.

Creo imprescindible abrir y poner en funcionamiento la Piscina Municipal.

Facilitar la implantación de un gran centro comercial, con acceso directo desde la Autovía, destinado principalmente a alimentación, tiendas y franquicias.

Crear el Boulevard de la C/ San Ramón.

Potenciar el frente marítimo conectando el Paseo del Carrer la Mar con la Avda. Jaume IPlaya de Muchavista creando un único paseo en este frente litoral.

Remodelación paseo marítimo.

Potenciación y remodelación del entorno de la Illeta de Banyets y la Torre la Illeta como referente arqueológico.

Desarrollar una vía verde en Rio Monnegre.

Ampliación centro de salud y ambulatorio de Muchavista.

Tres grandes zonas verdes, en zona Norte, Centro y Muchavista.

Creación de un PARAJE NATURAL MUNICIPAL Construcción de pabellón multifuncional para la práctica de diferentes deportes, gimnasia rítmica, baile, etc. donde poder centralizar toda la actividad de Escuelas Deportivas Municipales.

Además tenemos diferentes propuestas para otros entornos del municipio. Sabemos que es una propuesta ambiciosa, pero somos conscientes de que este puede ser el momento para construir El Campello del siglo XXI que todos queremos y que nos merecemos.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

No hay un único modelo de ciudad ya que no hay un único modelo de vecino y de familia. La ciudad debe ser un entorno donde los vecinos puedan vivir y, sobre todo, convivir. Eso será posible creando entornos agradables y con servicios cercanos.

Los jóvenes deben tener opciones donde desarrollar su educación y su tiempo libre.

Las familias deben tener zonas verdes, espacios culturales, playas y áreas donde poder atender adecuadamente a sus hijos.

Las empresas deben tener espacios donde desarrollar la actividad económica básica para el desarrollo del municipio. Además ese entorno debe tener la capacidad de generar empleo.

Nuestros mayores deben contar con instalaciones adecuadas donde poder desarrollar toda la actividad lúdica, deportiva, formativa y cultural de la que son capaces.

¿Cuál será su política económica?

Nuestra política económica siempre ha sido predecible. Venimos de un periodo en el que no se ha sido capaz de generar un Presupuesto (el último es de 2014), básico en el desarrollo de la actividad municipal. El Partido Popular propondrá un Presupuesto a las diferentes fuerzas políticas para su consenso y aprobación.

Por un lado los ingresos deben estar acomodados a los servicios que la ciudadanía demanda. Y esos servicios deben ser visibles y medibles. Hay que ser consciente de que administramos la economía de un Ayuntamiento de más de 27.000 habitantes y actuar con responsabilidad. Creemos que seremos capaces de bajar la carga impositiva a los vecinos del municipio. En la legislatura 2011-2015 bajamos los impuestos municipales, IBI, Plusvalía entre otros. En esta legislatura volveremos a hacerlo.

Los gastos deben ser asumidos y administrados con cautela, responsabilidad y eficiencia.

Nos comprometemos a exponer a los ciudadanos los ingresos y gastos anuales de este municipio.

Candidatura:

1. Juan José Berenguer Alcobendas

2. Maria Lourdes Llopis Soto

3. Cristian Palomares Sanchez

4. Maria Luisa Navarro Perez

5. Adoracion Angeles Gomis Casanova

6. Rafael Galvañ Urios

7. Mª del Carmen Alemañ Lledo

8. Adolfo Lorenzo Gomis

9. Ignacio Manuel Colomo Carmona

10. Cristina Ortega Gomez

11. Martin Ignacio Sarrion De Castro

12. Monica Martinez Lopez

13. Luis Mariano Mateos Galea

14. Eva Varo Planelles

15. Maria Concepción Berenguer Rodriguez

16. Raul Ruzafa Segura

17. Ana Sanchez Garzon

18. Silvia Torres Salas

19. Toni Joan Masegosa Sebastia

20. Rogelio Pena Garcia

21. Pilar Rodriguez Santiso