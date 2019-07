Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello: "La principal prioridad es poner en orden esta casa porque lo que nos hemos encontrado es un caos organizativo brutal"

La Illeta: En el acuerdo de gobierno, ¿cuales son las líneas maestras comunes a los grupos?

Juanjo Berenguer: Son nuestros programas electorales- Tenemos la inmensa suerte de que tenemos programas electorales bastante coincidentes. Hace cuatro años, los grupos del anterior equipo de gobierno se marcaron 30 puntos para después aparcar sus programas electorales a un lado.

Nosotros, en cambio, no aparcamos absolutamente nada. Al contrario, queremos sacar todo de los tres programas electorales. A parte de tener esa matemática que nos dan los números y a la vista de los tres programas tenemos esa cierta sensibilidad y química entre grupos que siempre ha hecho falta y que hasta ahora no ha habido. Invito a que se lean los tres programas electorales y se verá que son ampliamente coincidentes y asumible por todas las partes.

La Illeta: ¿Cuáles son las cuestiones que habéis tenido que atender con urgencia?

J.B.: La principal prioridad es poner en orden esta casa porque lo que nos hemos encontrado es un caos organizativo brutal. En la primera reunión con el Secretario, Intervención y Jefe de Recursos Humanos, les planteé generar una modificación de crédito para finales de Julio con el fin de que los nuevos concejales tengan la capacidad de moverse en función de cómo están las cuentas y después plantear la realización de un presupuesto municipal para el año 2020 que nos gustaría que estuviera aprobado en Septiembre.

Cuando les planteé realizar esta modificación de crédito en esta primera reunión me dijeron literalmente, "menos mal porque así podremos pagar las nóminas de este año". Esto nos lo trasladaron el lunes, pero es que el martes nos dijeron que se acababa el contrato de luz de este Ayuntamiento y no había nada preparado. Otro dato que me pone sobre la mesa el concejal de contratación es que de más de 80 contratos, se habían gestionado 12.

L.I.: ¿Cuál va a ser vuestra actuación para agilizar la apertura de la piscina?

J.B.: Desde ya, la concejalía de Deportes y la concejalía de Contratación están trabajando para sacar una nueva licitación de la forma más rápida posible y que solucione los problemas de la anterior legislatura, como por ejemplo. Que haya, más valoración y menos exclusión. A pesar del esfuerzo que vamos a hacer, los plazos son los que son y por eso vamos a hacer todo lo posible para poner encima de la mesa que la apertura de la piscina sea lo más rápida posible y a mí me gustaría que fuera antes de verano de 2020.

L.I.: ¿Por qué la municipalización no es la mejor opción?

J.B.: Quiero recordar que en la pasada legislatura el anterior equipo de gobierno estuvo enredado en esa discusión hasta que hubo un informe, que pidieron ellos, el cual pone blanco sobre negro que la mejor opción es la que se está tomando ahora por diferentes causas. Al final lo que quiere la gente es tener el mejor servicio, independientemente de quién lo gestione y este tipo de gestión no implica que el Ayuntamiento se desentienda de la instalación ya que es pública de hecho, esa gestión estará sometida a una auditoria permanente por parte de los técnicos municipales.

L.I.: ¿Retomaréis el proyecto de traer a una Universidad a El Campello?

J.B.: Está en nuestra mente retomarlo pero por en medio hay un componente que antes no había y que tampoco se ha tocado en estos cuatro años y es el componente urbanístico. Actualmente El Campello se rige bajo un Plan General de 1986 desde Abril de 2016. Es decir, desde hace más de tres años no se ha movido ni un papel por una falta de voluntad política del alcalde.

Lo primero que hay que hacer es retomar el Plan Urbanístico para volver a traer a El Campello este proyecto. En este sentido, tenemos otro compromiso que es que no se va a acabar la legislatura sin que El Campello cuenta con un nuevo Plan General. Y si finaliza la legislatura sin que lo tenga que no sea por culpa del Ayuntamiento, será por culpa de Conselleria.

L.I.: ¿Qué sensaciones habéis tenido en este comienzo de la legislatura?

J.B.: Que han pasado cuatro años de inmovilismo absoluto. En una reunión con los técnicos del área de Territorio a la que también acudió la portavoz, Lourdes Llopis, que no es especialista en esta materia, al salir del edificio, después de la reunión, la frase que me dijo ella retrata perfectamente lo que está pasando en este Ayuntamiento y fue: "Lo que nos han contado es lo mismo que pasaba hace cuatro años". Es decir, los mismos problemas que teníamos hace cuatro años, los seguimos teniendo este año.

L.I.: ¿Qué opinas de las críticas a la concejala de VOX por cobrar 37.000 euros anuales sin ningún área de representación municipal?

J.B.: Me llama la atención que se critique la gestión de un concejal que lleva en el Ayuntamiento dos semanas. Yo pediría a la gente que esperara, que tuviera paciencia ya que hay que tener en cuenta que algo que ella solicitó cautelosamente, ya que esta persona nunca ha trabajado en la administración. Su papel lo podréis valorar dentro de 100 días de gestión o de un año, ya no digo una legislatura. Como dije en el último pleno, no quiero acordarme de la gestión que han hecho algunos concejales en la pasada legislatura durante cuatro años, y como resultado de esa gestión estamos en las circunstancias que estamos. Y, como dije en el discurso de investidura, la gente se tiene que implicar y al final, esta concejala se implicará más o menos en función de las ganas que tenga de participar en la gestión.

L.I.:¿Por qué optaste por realizar una votación por partes de las retribuciones de los concejales? Los grupos de la oposición lo consideraron un chantaje.

J.B.: Nada más lejos de nuestra intención. Yo tenía muy marcado que en el año 2011 entré de alcalde un día 11 de junio con 10 concejales y el pleno de las retribuciones no pudo hacerse hasta final de julio me parece recordar con tres o cuatro plenos fallidos y me dije que otra vez por ahí no iba a pasar, y esto lo sabían los grupos de la oposición ya que se habló en junta de portavoces. También es verdad que hubo concejales de la oposición que plantearon otras alternativas, uno por encima de lo que nosotros pusimos encima de la mesa y otros por debajo de nuestra propuesta. Teniendo en cuenta ambas cosas tenía dos opciones, por un lado hacer uso de mi mayoría absoluta y aprobar o desaprobar lo que quiera. Pero también es verdad que siempre he sido de la opinión de que la oposición debe tener las mejores condiciones posibles con lo cual plantee una votación por partes para que cada uno asuma su responsabilidad, con un matiz, que nosotros, desde el equipo de gobierno no iba a bloquear nada, anuncié que se iban a abstener. Es que se está dando el caso, tras el pleno del otro día que el Equipo de Gobierno ha aprobado una subida para concejales de la oposición que ellos no quieren.

L.I.: ¿Y sobre la critica de los sindicatos a la subida de sueldos cuando no se ha pagado la productividad?

J.B.: La subida de sueldos del equipo de gobierno no se verá hasta la nómina de Julio. Y el por qué no se ha pagado la productividad se explica porque el anterior alcalde firmó facturas que no podía pagar, no se pueden firmar productividades sin tener dinero en la cuenta. Es que lo primero que hay que hacer antes de tomar alguna decisión hay que tener dinero y generarlo ¿Por qué no se dotó la partida? ¿Por dejadez? Por eso he hablado en un principio de caos organizativo.

L.I.: ¿Qué les pedirías a los grupos de la oposición en esta legislatura?

J.B.: Primero que trabajen como oposición y que sean transmisores de los derechos de los grupos que les han votado pero además les voy a pedir coherencia, porque es muy posible que en esta legislatura pongamos encima de la mesa los mismos puntos que ellos pusieron, como por ejemplo la aprobación del nuevo pliego de la piscina, entonces pediré coherencia.