Fibro Protesta Ya celebró una marcha reivindicativa para visibilizar la fibromialgia y otras enfermedades invisibles

El pasado domingo 12 de mayo, con motivo del día internacional de la fibromialgia y fatiga crónica, se realizó una marcha en Alicante que dio comienzo en la plaza de los Luceros y llegó hasta la plaza de la Montanyeta, pasando por toda la calle Soto, con la organización de la ONG Fibro Protesta Ya con sede en El Campello.

Con este acto se aprovechó para dar visibilidad a otras enfermedades también invisibles como son el EM, SQM o EHS.

Acompañados de una banda de batucada de Santa Pola los enfermos y enfermas, así como familiares y gente solidarizada con la causa han ido avanzando por la ciudad a gritos de “somos visibles” o “gobierno escucha, seguimos en la lucha”. A la llegada a la Plaza de la Montañeta, se ha hecho una sentada mientras se leía un manifiesto pidiendo voz y respeto para los afectados. Para concluir, han amenizado el evento un grupo de música acústica, Vanesa Veza y Martina Gómez.

La marcha fue organizada por la ong Fibro Protesta Ya, y han acudido diversas asociaciones de afectados de los pueblos cercanos, como Asfiel, Asfial, ASoc, Fibromialgia San Vicente procedentes de Alcoy, Elche, Elda, Petrer, Alicante, etc. También se ha seguido con la protesta sobre la nueva guía del INSS que no solo no representa a ningún enfermo con estas patologías sino que perjudica seriamente su salud e integración en la sociedad, vulnerando seriamente sus derechos.

Así pues, la cita anual del 12 de mayo concluyó, con un poco más del centenar de asistentes y esperando que el año que viene se unan más personas a esta lucha tan importante y tan insistente; porque tengan claro que estas luchadoras no van a parar de luchar por lo que les pertenece a pesar de sus muchas patologías.