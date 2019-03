EU denuncia ante la fiscalía anticorrupción a la concejal Maria del Carme de Lamo por presuntos delitos de tráfico de influencias

× Ampliar El concejal de EU Pedro Mario Pardo anunció a las puertas del Ayuntamiento la denuncia interpuesta contra la concejala Maria del Carmen de Lamo

Esquerra Unida de El Campello ha interpuesto una denuncia a la fiscalía anticorrupción por presuntos delitos de tráfico de influencias (tipificado en el artículo 428) y de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios ( artículo 439 del código penal), contra al edil del Partido de El Campello María del Carmen de Lamo Hurta, que ostentaba hasta hace unas semanas la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de El Campello.

Esquerra Unida denuncia que la concejala no debió intervenir en la desafección de una finca propiedad de su suegro por el PATIVEL.

Esquerra Unida denuncia que la concejala no debió intervenir en la desafección de una finca propiedad de su suegro por el PATIVEL. “No solo intervino sino que prevaleciéndose de su cargo de concejala delegada de urbanismo propició un informe favorable a sus intereses familiares, omitiendo el del servicio de planeamiento e impulsando la propuesta de acuerdo que condujo que la finca de su suegro no perdiera su calificación de urbanizable con el detrimento enconómico que, su desclasificación a suelo no urbanizable protegido por el PATIVEL, hubiera deparado”, argumentó Pedro Mario Pardo Amorós, portavoz de EU en El Campello.

¿Qué es el PATIVEL?

El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad valenciana (PATIVEL) tiene como fin ordenar los usos de Suelo No Urbanizable y puntualmente el Suelo Urbanizable sin programa en una franja de suelo comprendida entre la ribera del mar y los primeros 500 m y puntualmente 2000 metros, a fin de preservar la infraestructura verde del litoral. Se trata de un plan supramunicipal aprobado el 4 de mayo de 2018 que marca los usos permitidos en los distintos tipos de suelo, que en la mayoría de los casos son incompatible con la construcción de equipamientos turísticos y residenciales.

Para su elaboración, de acuerdo a la LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana) procedía la consulta a las administraciones afectadas, en este caso el Ayuntamiento de El Campello.

Recorrido de los informes y sus resultados en las determinaciones del PATIVEL

Según argumenta EU el 15 de enero de 2016, el arquitecto Jefe del Servicio de Planeamiento, emitió un informe concluyendo que el Plan General de El Campello se había aprobado recientemente y que el mismo contiene en su Red Primaria el Sistema de Espacios Libres con una función y planeamiento similar a dicho Plan de Acción Territorial. Dicho informe se eleva por la denunciada en tanto como concejala de urbanismo.

En fecha 11 de noviembre de 2016, se somete a consulta del Ayuntamiento la versión inicial del PATIVEL, que es objeto de informe, de fecha 28 de noviembre, del citado Arquitecto Municipal Jefe del Servicio de Planeamiento.

En el apartado de antecedentes, el técnico municipal aclara que, el PGOU aprobado en 2011 fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo. Entrando en el análisis del documento, el informe identifica, entre otras cosas, la afección en tres áreas que se cambia su calificación a suelo no urbanizable de protección litoral en el PATIVEL: Río Seco, Lloma Reixes y parcialmente Venta Lanuza.

Según explica el concejal de EU “en una de estas áreas, Río Seco, se encuentra ubicada la parcela del familiar de la denunciada, que viene clasificada en el PGOU vigente de 1.986, como suelo urbanizable no programado (SUNP) y el documento propone se desclasificación a no urbanizable de protección litoral. Por consiguiente, arquitecto jefe de planeamiento del Ayuntamiento, estima adecuado desclasificar la parcela del suegro de la denunciada, desde el punto de vista ambiental y paisajístico, atendiendo al interés general”. argumentó el edil.

Pedro Mario Pardo denunció que la propuesta de acuerdo para realizar las alegaciones al documento, suscrita por la denunciada, no incorpora dicho informe, del que se omite su existencia y, en su lugar, se toma en consideración un nuevo informe suscrito por otro arquitecto.

Pedro Mario Pardo denunció que la propuesta de acuerdo para realizar las alegaciones al documento, suscrita por la denunciada, no incorpora dicho informe, del que se omite su existencia y, en su lugar, se toma en consideración un nuevo informe suscrito por otro arquitecto.

“Tal atribución de funciones para realizar el nuevo informe se produce como consecuencia de una “Instrucción de servicio”, propuesta por la concejala, en fecha 5 de diciembre de 2016. Es decir tres semanas después de emitido el informe del arquitecto Jefe de Planeamiento sobre el documento inicial del PATIVEL, mediante la cual se le asignan provisionalmente las materias y funciones ordinarias de planeamiento urbanístico. Por decreto del Alcalde de 18 enero de 2019 se deja sin efecto dicha instrucción a instancias reiteradas del jefe de servicio de planeamiento”.

En palabras de edil de EU se trata de una “artimaña” que pretende dar apariencia de legalidad al cambio de funciones

En palabras de edil de EU se trata de una “artimaña” que pretende dar apariencia de legalidad al cambio de funciones. “Con esto la concejala consigue relegar al técnico municipal competente cuyo informe no satisfacía los intereses patrimoniales de su familiar y forzar un nuevo informe que procure beneficiar dicho interés económico de su suegro. Que es, como se dirá, el que la propuesta de acuerdo toma en consideración, exclusivamente, omitiendo por completo la existencia del anterior, del arquitecto jefe de planeamiento dirigido exclusivamente a satisfacer el interés público municipal. Como expondremos el nuevo informe satisfacía por completo las expectativas de aprovechamiento urbanístico de la parcela de su suegro en el ámbito del Río Seco.”

Una alegación del Ayuntamiento para que esos terrenos vuelvan a su calificación de suelo urbanizable

Por último, desde EU, añaden que a diferencia del informe del arquitecto jefe de servicio de planeamiento, el jefe de la oficina técnica, entiende que debe alegarse contra la afección en el área del Río Seco, donde se ha expresado, se ubica la parcela del suegro de la concejala delegada de urbanismo, señora de Lamo. "Mediante dicha alegación del propio Ayuntamiento, de aceptarse, los terrenos del suegro de la denunciada volverían a la clasificación de suelo urbanizable que en el documento inicial del PATIVEL desclasificaba a suelo no urbanizable de protección litoral".

Actualmente, según explica el portavoz de EU, el PATIVEL aprobado definitivamente, mantiene la desafección de la finca del suegro de la concejala denunciada, única área de afección directa en el municipio que varía, en cuanto a la clasificación del suelo, respecto a la previsión inicial del PATIVEL.