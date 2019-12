Esquerra Unida presenta una batería de alegaciones al presupuesto municipal de 2020

× Ampliar El concejal Pedro Mario Pardo durante el Pleno Municipal

El grupo municipal de Esquerra Unida de El Campello ha presentado una serie de alegaciones al presupuesto municipal para 2020 aprobado el pasado 7 de noviembre. En la sesión extraordinaria el portavoz Pedro Mario Pardo trató de debatir con los grupos las 59 propuestas, pero estas fueron rechazadas en bloque sin opción a debatirlas.

Piscina Municipal (303.750€)

La primera de ellas es crear una partida de 303.750€ para contratación de personal, a través de una bolsa de empleo municipal, para la apertura de nuestra piscina con gestión pública.

Plan de Empleo Municipal (150.000€)

También proponen la creación de una partida de 150.000€ para la contratación de 24 trabajadores/as, a través del CADEM, destinados a trabajos diversos como limpieza de playas, barrancos y otras zonas descuidadas del municipio.

Desde EU consideran la creciente falta de mantenimiento en el municipio se debe a la merma de personal de este servicio a causa de restricciones médicas, reubicándolos en otros servicios (Por ejemplo Parking Els Furs) y sin incorporar nuevo personal al servicio. Por eso, otra de las propuestas presentadas fue para dotar de 92.800 € para la incorporación de cuatro ayudantes de servicios generales. Por último, y para mantener el servicio de grúa municipal una partida de 53.244€ para la contratación de un conductor.

Ahorro de 600.000 euros rechazando la subida de sueldos

EU votó en contra del incremento de sueldos a los políticos, asesores, funcionarios y productividades. Si estos se mantuvieran como en la 2015-2019 se obtendrían 600.000€ del capítulo 1 del presupuesto contratación pública.

Enmiendas para “Fortalecer las políticas sociales” (+210.000€)

Esquerra Unida pidió 20.000€ para ayudas al alquiler; aumento de 65.000€ para el servicio de intervención familiar; ayuda y fomento grupos musicales del municipio 25.000€ ; mejora del bono de transporte juvenil aumento 20.000€; adquisición de una carretilla elevadora y vehículo servicios sociales 35.000€; aumentar los 10.000€ del contrato de Igualdad para crear una partida de 30.000 € . Y de los 15.000€ del contrato de atención intermediación mujer proponen una nueva partida de 40.000€ . Con esta propuesta además de aumentar consignación, casi por tres, se podría gestionar directamente el servicio con personal municipal, explican.

Fomento participación ciudadana y al asociacionismo. (+215.600€)

Esquerra Unida ha pedido destinar 200.000€ para Presupuestos participativos; Bando móvil 600€, Fomento asociacionismo 600€ y la creación del Consejo local de infancia y adolescencia, 5.000 €.

Medio Ambiente, lucha contra el vertedero y el desarrollo de políticas animalistas. (+148.000€)

Desde Esquerra Unida proponen poner en marcha el "Proyecto vertido 0" con una partida de 20.000€ para realizar un estudio valorado de todas las obras necesarias para dotar de saneamiento de pluviales y fecales a todas las zonas urbanas de nuestro municipio. Para, primero, conocer cuantitativamente la dimensión del problema y, segundo, poder ir trabajando con plazos, buscando subvenciones y partidas presupuestarias anuales para avanzar en una solución definitiva a la enorme problemática se contaminación de nuestras playas y calas de aguas fecales.

Por otro lado solicitan una partida de 20.000€ para la adquisición de aparatos olfatométricos: 20.000 €.

En el mes de septiembre Esquerra Unida se reunió con las asociaciones animalistas de nuestro municipio. De dicha reunión salieron varias conclusiones sobre las necesidades que debemos abordar, como son: Incorporación de técnico ambiental: 44.000 €, Proyecto Captura, Esterilización y Suelta (CES): 20.000€ y Campañas contra el maltrato animal y ayuda al voluntariado: 20.000 €. En cuanto a los 26.000€ del Contrato de Recogida de animales propusimos sustituirlo por una partida de 50.000€ para firmar un Convenio con asociaciones de nuestro municipio que gestionen un Albergue Municipal de nuestros animales.

Reducción de partidas que han aumentado considerablemente (-644.200€)

Los gastos de alcaldía aumentan a 48.000 y la Partida de Festejos a 170.000 desde EU proponen reducir 30.000€ y 50.000€ respectivamente. Estudios trabajo personal aumenta a 47.000. EU propone reducir 37.000€. Dietas seguridad aumenta a 5.000€. EU proponemos reducir 4.000€. Iluminación de fiestas aumenta a 125.000€. EU propone reducir 67.000€. Defensa jurídica externa aumenta a 125.000€. EU propone eliminar esta partida al contar con, personal suficiente, dos letradas en la plantilla municipal. Subvenciones diversas fiestas aumenta a 5.000€. EU propone reducir 2.500€. C. consultoría y asistencia aumenta a 175.000€. EU propone reducir 140.000€. Comunicaciones telefónicas aumenta a 50.000€. EU proponemos reducir 10.000€. Tributos medio ambiente (multas) aumenta a 20.000€. EU propone reducir 10.000€. Propaganda fiestas aumenta a 5.000€, EU proponemos su eliminación al existir partidas similares con las que se podría realizar. Responsabilidad patrimonial aumenta a 50.000€. EU propone en 45.000€. Gastos diversos urbanismo aumenta a 9.000€. EU propone reducir 6.500€. Gastos SGAE aumenta a 18.000€. EU propone reducir 10.000€.EU propone reducir 10.000€. Estudios, informes, trabajos, seguridad aumenta a 20.000€. EU propone reducir 15.000 €. C. RPT aumenta en 30.000€, EU proponemos eliminarlo al no compartir la propuesta. Dietas concejales aumenta a 13.500€. EU propone reducir 10.000€. Publicidad y propaganda institucional aumenta a 82.000€. EU propone reducir 40.000€. Estudios, informes, trabajos, fiestas aumenta a 11.000€. EU propone reducir 6.000€

Inversiones:

Museo etnológico El Campello 40.000 €. Adecuación del antiguo colegio Padre Manjón en un Casal Jove para los jóvenes (estilo centro 14) 100.000€. Adquisición nuevo almacén municipal en el polígono industrial 200.000€. Puesta en marcha carril bici 20.000€. Concurso de ideas Boulevard San Ramón 30.000€, Iniciar trabajos Centro de día 40.000€, Mejora y mantenimiento del paseo marítimo del Carrer La Mar y Muchavista sendas partidas de 20.000€.