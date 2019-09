El Sindic admite a trámite la queja de EU por no tener acceso a los expedientes municipales

× Ampliar El concejal de EU Pedro Mario Pardo

El concejal de EU Pedro Mario Pardo ha denunciado ante el Sindic de Greuges una situación de bloqueo por parte del equipo de gobierno a la hora de acceder a los expedientes del registro municipal. "Se ha visto que nada más llegar al cargo al equipo de gobierno no les gusta la transparencia. Se sienten más cómodos entorpeciendo el trabajo de la oposición puesto que llevamos dos meses con un bloqueo a los expedientes públicos", explicó el portavoz durante la última sesión plenaria.

El Sindic ha aceptado a trámite esta queja ,en la que la formación de izquierdas pone de manifiesto que se les ha prohibido el acceso a los expedientes del registro municipal, y ha solicitado al Ayuntamiento toda la información al respecto y un informe de la situación.

"Nosotros tenemos la misma legitimidad que el resto de grupos ya que nos han elegido los vecinos y les estamos representando. Bloquear durante dos meses nuestra capacidad de fiscalización al equipo de gobierno es bloquear a los propios vecinos. Espero que cuanto antes se nos pueda dar acceso a esa documentación pública. Eso es la democracia", recriminó Pedro Mario Pardo.

"No sabemos si este bloqueo es un compromiso con Vox, porque como éstos se han hecho por debajo de la mesa y no se han hecho público a los vecinos y vecinas. No sabemos si está en uno de los puntos censurar a los grupos políticos." añadió el concejal de izquierdas.

Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello negó, durante su intervención en el pasado pleno ordinario que "en ningún momento ha habido ningún acuerdo con el grupo Vox para delimitar las funciones o derechos de ningún grupo de la oposición". Además, el alcalde explicó que se encuentran a la espera de la emisión de un informe que determine a qué tipo de información puede tener acceso el edil.

Expedientes vetados

Entre los 20 expedientes en los que EU estaba trabajando y a los que se ha negado el accso se encuentra, según informó Pedro Mario Pardo: "una posible licencia ilegal para la construcción de 12 apartamentos en Muchavista; una posible ilegalidad en la concesión de un cédula de urbanización de un solar urbano en la calle Mar Alta; la reclamación de responsabilidad patrimonial de 30.000 euros por el cierre de la calle Mallorca al no haberse declarado nula la licencia ilegal; un vial público en riesgo de colapso en Coveta; los proyectos irregulares de la Comsión Ambiental, la denuncia del Seprona sobre vertidos de la depuradora de Cala d'Or, entre otros".