El Partido Popular presentó su candidatura y su proyecto para El Campello

El pasado viernes 17 de mayo el Centro Social El Barranquet acogió el Acto de Presentación de la Candidatura del Partido Popular con el alcaldable, Juanjo Berenguer a la cabeza. Un acto que congregó a numeroso público entre el que se encontraban los candidatos de San Vicente del Raspeig, Oscar Lillo, de Sant Joan d’Alacant, Manuel Aracil y de Aigües Alejandro Arturo Guardiola así como Carlos Castillo, Vicepresidente de la Diputación de Alicante y el vicesecretario del Partido Popular en la Comunidad Valenciana José Juan Zaplana para dar apoyo a la candidatura local.

El acto también contó con la presencia de la Diputada Autonómica Elisa Díaz, muy vinculada con el municipio de El Campello. Elisa quiso agradecer la invitación al acto y puso en valor todas las infraestructuras, parques comercios que antes no existían transportes con las que el municipio cuenta hoy en día “El Campello no es lo que era, pero ese cambio no se ha producido ni mucho menos en estos últimos cuatros años, en estos años el pueblo ha estado paralizado. El Campello es lo que es gracias al Partido Popular”, explicó.

Elisa destacó además todos aquellos proyectos que estaban a puntos de ver la luz con el Partido Popular y que no se han desarrollado en estos cuatros años como son la piscina o la ampliación del polígono industrial “El Mesell” que hubiera conllevado empleo e inversión para El Campello. “todo eso se fue al traste por culpa de un pacto de perdedores que no supo coger las riendas de El Campello”, explicó la Diputada.

Por su parte José Juan Zaplana recordó como hace cuatro años todavía, las grandes cadenas de música venían a El Campello a montar un macro festival en la playa. “Hemos ido a menos, nadie de los que estamos aquí podemos decir que El Campello tiene algo nuevo o algo mejor, han sido cuatro años perdidos” apuntó el vicesecretario del PP. Zaplana hizo un pacto con la agrupación local “el lunes El Campello tendrá los concejales que saque el Partido Popular más dos Diputados en Valencia que van a defender los intereses de El Campello, Elisa y yo, que vamos a trabajar para que El Campello tenga todo lo que necesite”.

Por último quiso recordar a la audiencia que si el Partido Popular no gobierna la Generalitat Valenciana es por tan solo 4.800 votos “por lo que no puede pasar que por una mínima diferencia El Campello no pueda tener un gobierno del Partido Popular y Juanjo Berenguer sea el alcalde del municipio”.

Fue el propio candidato a la alcaldía de El Campello Juanjo Berenguer quien presentó a los miembros de su lista y ellos los que fueron haciéndole preguntas desgranando los puntales principales de su programa electoral. Berenguer afirmó ser el único que se presenta a estas elecciones para ser alcalde, “los demás se presentan a concejales, el resto nadie quiere afrontar ese reto, mientras que yo sí creo en El Campello”, afirmó.

Berenguer presentó a su candidatura, “predecesores de otras que han hecho mucho por el municipio y que algún día el tiempo pondrá en su sitio”, haciendo alusión al alcalde Juan Ramón Varo.

Entre las propuestas que destacó durante la presentación se encuentra la designación de un concejal de barrio, “además también propondremos que en la zona de Muchavista tanto como el zona norte haya extensiones de la administración local”, explicó el candidato popular.

También puso en valor la “industria turística”, que es uno de los fuertes del municipio y hay que ocuparse de ellos. “Nos tenemos que ocupar de nuestras playas y en cuanto el Rio Monnegre hay que conjuntar el espacio natural que se ha creado con el regadío, esa obra serviría para vertebrar El Campello con Sant Joan y Mutxame y Tibi”.

Mitin fin de campaña

El próximo viernes 24 de mayo a las 21:00 la Casa de cultura de El Campello acogerá el mitin fin de Campaña del Partido Popular.