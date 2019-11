El gobierno municipal pone en riesgo una subvención de 260.000€ y se expone a percibir multas de la Generalitat Valenciana

La Generalitat remitió, el 25 de octubre y el 12 de noviembre, sendos escritos advirtiendo que la regulación del Fondo de Cooperación Municipal, para la asignación correspondiente a las entidades beneficiarias, en el ejercicio 2019, obliga a tener presentado el Plan Económico Financiero del ayuntamiento de El Campello. Así como las dos últimas liquidaciones presupuestarias de 2017 y 2018. Informes que hasta la fecha estaban sin presentar.

Alertado, ante el riesgo de pérdida de una subvención concedida al municipio por importe de más de 260.000€, el grupo municipal de Esquerra Unida preguntó en la pasada comisión de economía, 18 noviembre de 2019, si el ayuntamiento había enviado la documentación requerida. Contestando la concejala de hacienda “que cree que sí”, según nos afirma el portavoz del grupo de izquierdas.

Para sorpresa de EU, el 20 de noviembre, el ayuntamiento recibió un escrito de la Sindicatura de Cuentas informando que el El Campello tiene pendiente de presentar las cuentas a esta Sindicatura. En tanto que no subsanen ese incumplimiento, se verán afectadas por lo establecido en el artículo 199 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalitat, no pudiendo percibir ninguna ayuda o subvención, cuya convocatoria haya sido aprobada con posterioridad al 1 de enero de 2015, si en el momento en que sea procedente el pago, no acredita estar al corriente en el cumplimiento de rendir sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes, sin perjuicio del inicio de actuaciones del procedimiento de multas coercitivas.