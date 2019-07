El concejal de Podemos pasa una noche de guardia para presenciar los trabajos de retirada de algas en las calas que se realizaron de madrugada

Ante la decisión de retirar los arribazones de algas de las playas d'Enmig y Piteres, los grupos de la oposición Compromís y Podemos han denunciado la medida solicitando más información sobre por qué el Ayuntamiento ha cambiado su criterio que era seguir las recomendaciones del Instituto de Ecología Litoral.

Podemos El Campello: "Una noche sin dormir y un desastre natural en las calas de El Campello"

Desde Podemos El Campello pidieron conocer más detalles de esta medida ya que " nos sorprende que PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox, se esfuercen tanto en "destrozar" dos Calas que apenas tienen una extensión de 50 metros, dentro de un municipio como Campello, que tiene más de 23 kilómetros de costa", explican en un comunicado.

Podemos denuncia que se ha ocultado información en este proceso con "medias verdades por no decir mentiras". "Ademas el concejal de Ciudadanos, no nos lo ha puesto muy fácil para saber cuándo y cómo se iban a realizar los trabajos", lamentan desde el grupo municipal. El concejal de Podemos Eric Quiles preguntó en varias ocasiones sobre la hora en la que se iban a realizar el trabajo y solo recibió excusas". Finalmente consiguieron averiguar que se realizarían de madrugada, con lo cual el concejal de Podemos El Campello pasó la noche haciendo guardia, hasta que a las 3:20 de la madrugada empezó el movimiento. "Al día siguiente preguntamos cuando se iban a realizar los trabajos de la Cala D'Enmig que se quedó sin "limpiar" y no hemos recibido respuesta. Entendemos que la voluntad de transparencia del nuevo equipo de gobierno es nula, tal vez porque saben perfectamente que lo que están haciendo es un error", afirman desde Podemos.

Desde la formación morada explican que con esta acción el Ayuntamiento incurre en una incongruencia pues "sorprende ver los paneles informativos hablando de la importancia de los arribazones y asegurando que en las calas de El Campello no se retiran, mientras una retroexcavadora destroza Cala Piteres".

También denuncian otra "chapuza" en la realización de estos trabajos ya que la maquinaria no pudo bajar a la Cala d'Enmig porque la rampa es demasiado estrecha. "Es decir, este equipo de gobierno de PP, Ciudadanos y Vox además de tomar decisiones que consideramos erróneas, ni siquiera se han molestado en comprobar, controlar o inspeccionar qué maquinaria se iba a utilizar y si era la adecuada.

Para terminar indicar que presentaremos en Pleno, una moción en la que propondremos que el ayuntamiento de El Campello pida al Instituto de Ecología Litoral un informe detallado sobre la retirada de los arribazones, incluyendo en dicho informe los videos que Podemos El Campello hizo en dicha Cala durante esta actuación.

Compromís pide ver la autorización de Costas

Compromís presentó el pasado miércoles 10 de julio una instancia para conocer exactamente de qué autorización disponen para acometer dicha actuación así como el procedimiento que han seguido.

La Concejala Adriana Paredes (Compromís) pide al responsable del área de Medio Ambiente, Julio Oca (Ciudadanos), la autorización de Costas por la que se realiza la acción o el informe favorable medioambiental competente que indique lo adecuado de retirar los arribazones de las calas. La edil también solicitó del procedimiento seguido para retirar las algas y destino de las mismas.

"Una vez tengamos esta información tomaremos medidas porque nos parece un error y un ataque medioambiental, y le rogamos al concejal que esos cursos de sensibilidad medioambiental que dice que va a llevar a cabo con la comunidad educativa, los reciba el primero", afirmó Paredes.