El centro de coodinación de emergencias advierte del riesgo extremo de incendios forestales

× Ampliar El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Rafael Galvañ (PP)

El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Rafael Galvañ (PP) aconseja evitar toda clase de acciones que puedan originar un incendio forestal y recuerda que alrededor de un 95 % de los incendios forestales se deben a la acción humana. Asimismo, añade que “en caso de detectar un incendio en nuestro municipio, además de contactar con las fuerza locales de seguridad, se debe transmitir la información al Centro de Coordinación de Emergencias a través del teléfono 112”.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han manifestado que “se han reforzado los parques, los bomberos forestales, que suelen estar en su base en alerta, pasan a estar in itinere”. Asimismo, han asegurado que el tren de salida se ha ampliado con más medios aéreos.

El jefe de la Policía Local de El Campello, José Antonio Cano, informó que desde el pasado miércoles, 26 de junio, la vigilancia se había reforzado, si bien la observancia se amplía también a las zonas que, no siendo forestales son susceptibles de siniestro. Asimismo, desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, se ha puesto especial hincapié en el cumplimiento de los protocolos y recomendaciones.

Entre las recomendaciones a tener presente se encuentran, no arrojar cigarrillos ni fósforos al suelo, no encender fuego en el monte, si se va a hacer una quema, solicitar la autorización oportuna, no utilizar maquinaria agrícola o forestal que pueda generar incendios, cumplir con las restricciones de acceso a zonas, no arrojar basuras fuera de los contenedores habilitados y recordar que nunca se debe trabajar sólo, ya que la seguridad es el factor más importante.