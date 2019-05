El Campello renueva sus Banderas Azules

El municipio de El Campello ha vuelto a ser galardonado con 4 Banderas Azules. La Playa del Carrer La Mar y la Playa de Muchavista vuelven a recibir sus 2 Banderas Azules, aunque cabe destacar la Bandera de la Playa del Carrer La Mar, que cumple ya 33 años consecutivos recibiendo este galardón y es una de las únicas 5 playas en toda España que han mantenido de forma ininterrumpida la Bandera Azul. El Club Náutico Campello y el Institut d’Ecologia Litoral también han recibido sendas Banderas Azules.

El martes 7 de mayo de mayo se celebró en Madrid la Rueda de Prensa de comunicación de concesión en 2019 de Banderas Azules a playas y puertos deportivos, así como Senderos Azules, Centros Bandera Azul, Distinciones Temáticas y Bandera Azul para embarcaciones turísticas sostenibles. La convocatoria la realizó ADEAC, organización responsable en España de su concesión, interviniendo también representantes de la Organización Mundial de Turismo y de la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Desde la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural se ha enviado una carta de felicitación al Ayuntamiento por recibir estas distinciones.

A las 4 enseñas Azules que ha recibido el municipio hay que sumarle la Bandera de Ecoplayas, la Bandera de Qualitur, las correspondientes a las ISOS de Calidad y Gestión Medioambiental 9.001 y 14.001 y la Bandera de Accesibilidad 170.001, este hecho confirma la excelente salud del litoral campellero y la excelencia en los servicios prestados en las playas y calas del municipio.

Criterios para obtener una Bandera Azul

Los criterios se dividen en tres grupos según su importancia: los imperativos, que son obligatorios; los criterios guía, aconsejados pero no obligatorios; y los que solo se aplican a un área geográfica determinada, que en las demás vienen indicados como no aplicables. Para cumplir con los estándares de una buena calidad de las aguas de baño una playa debe tener, al menos, un punto de muestreo, y se deben realizar análisis cada 30 días, como máximo, en temporada de baño, y un total de ocho al año como mínimo. Para conseguir la Bandera Azul, el agua debe obtener un resultado de calidad excelente en todos sus puntos de muestreo. Se deben controlar los parámetros físico-químicos para comprobar que el pH se encuentra en su rango normal (entre 6 y 9) y que no hay contaminación flotante. Desde el año pasado, además, se deben tener en cuenta los vertidos de aguas residuales que puedan afectar a la playa, aunque su procedencia sea externa al municipio, pues de ello puede depender la obtención de la bandera.